Warleson em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O arqueiro se machucou na vitória por 1 a 0 sobre o Cienciano (PER), na semana passada, no Nilton Santos, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, foi atingido por uma solada no rosto e precisou ser substituído na reta final do primeiro tempo.
Mesmo com o retorno de Warleson, há chance de Gabriel Batista ser mantido na escalação para o duelo com o Rubro-Negro. O goleiro assumiu a titularidade desde a lesão do companheiro. A dupla, que disputa um espaço no time principal, foi contratada nesta janela de transferências.
O Botafogo enfrentará o Flamengo às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o 11º colocado na tabela, com 30 pontos. Já o Rubro-Negro ocupa a segunda posição, com 45.
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