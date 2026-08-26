Montoro em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
“Escolhi ficar pelo projeto. Estou muito feliz com a torcida, o carinho que eles dão para mim, o grupo que temos de jogadores, o estafe… O Botafogo já ficou como minha casa, passamos o dia todo no clube. Estou muito contente aqui, minha família também. Foi isso que me fez ficar”, contou o jovem, em entrevista ao canal oficial do clube.
O argentino chegou ao Glorioso em meados do ano passado, comprado ao Vélez Sarsfield (ARG), pouco antes do início do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele, inclusive, estreou na histórica vitória por 1 a 0 sobre o PSG, na fase de grupos do torneio internacional.
Desde então, Montoro conquistou seu espaço, ganhou a confiança dos torcedores e se tornou peça-chave no Botafogo. O próximo compromisso será contra o Flamengo, domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.