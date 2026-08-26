Tiquinho Soares tem 35 anos - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares tem 35 anos Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/08/2026 16:41





Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a primeira meta prevista no acordo é marcar sete gols, garantindo a permanência do jogador até junho de 2027. Há ainda um segundo gatilho, cujo critério não foi divulgado, que pode acrescentar mais seis meses ao compromisso.

Rio - Tiquinho Soares foi anunciado pelo Botafogo nesta quarta-feira (26) e pode permanecer no clube até o fim de 2027. Aos 35 anos, o centroavante assinou contrato inicialmente válido até dezembro deste ano, com cláusulas que permitem a extensão por mais 12 meses.Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a primeira meta prevista no acordo é marcar sete gols, garantindo a permanência do jogador até junho de 2027. Há ainda um segundo gatilho, cujo critério não foi divulgado, que pode acrescentar mais seis meses ao compromisso.

O retorno ao Glorioso acontece após Tiquinho conseguir na Justiça a rescisão com o Santos e ficar livre no mercado. Em sua primeira passagem, entre 2022 e o início de 2025, disputou 141 partidas, marcou 44 gols e conquistou dois títulos em 2024: Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Entre os jogadores do elenco profissional (desconsiderando os atletas da base), o centroavante terá um dos salários mais baixos. Os vencimentos serão de R$ 100 mil por mês.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato