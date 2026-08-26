Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a primeira meta prevista no acordo é marcar sete gols, garantindo a permanência do jogador até junho de 2027. Há ainda um segundo gatilho, cujo critério não foi divulgado, que pode acrescentar mais seis meses ao compromisso.
O retorno ao Glorioso acontece após Tiquinho conseguir na Justiça a rescisão com o Santos e ficar livre no mercado. Em sua primeira passagem, entre 2022 e o início de 2025, disputou 141 partidas, marcou 44 gols e conquistou dois títulos em 2024: Campeonato Brasileiro e Libertadores.
Entre os jogadores do elenco profissional (desconsiderando os atletas da base), o centroavante terá um dos salários mais baixos. Os vencimentos serão de R$ 100 mil por mês.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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