Tiquinho Soares está livre no mercadoVÃtor Silva / Botafogo
Então é torcer pra que ele nos surpreenda, que o fato de 80% da torcida ama-lo ajude a ter um bom desempenho", indagou o internauta.
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Tiquinho Soares está livre no mercadoVÃtor Silva / Botafogo
Cláusulas podem ampliar contrato de Tiquinho automaticamente até 2027
Atacante de 35 anos foi apresentado nesta quarta-feira (26) e viverá sua segunda passagem por clube em que ganhou Brasileiro e Libertadores
Retorno de Tiquinho Soares divide torcedores do Botafogo nas redes
Atacante, de 35 anos, retornou ao Alvinegro depois de um ano e meio e passagens sem brilho por Santos e também pelo Mirassol
Botafogo anuncia retorno de Tiquinho Soares até o fim de 2026
Atacante de 35 anos volta a jogar pelo Glorioso após um ano e meio e passa a ser opção no elenco já para o clássico com o Flamengo
Montoro comemora renovação de contrato com o Botafogo: ‘Minha casa’
Meia-atacante assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2030; jovem argentino é um dos principais jogadores do elenco
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O lateral-esquerdo Caio Roque estava no Alvinegro desde março deste ano; ele chegou por empréstimo junto à Portuguesa-SP
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O jogador, de 23 anos, do Alvinegro acertou sua transferência para o Dínamo Moscou, clube russo, após alguns dias de negociações
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