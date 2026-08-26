Tiquinho Soares está livre no mercado - VÃ­tor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares está livre no mercadoVÃ­tor Silva / Botafogo

Publicado 26/08/2026 15:32

Rio - Campeão da Libertadores e do Brasileiro, o atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, está de volta ao Botafogo , depois de passagens sem brilho por Santos e Mirassol, em 2025 e 2026. O acerto com o Alvinegro dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais.

Alguns torcedores afirmaram que Tiquinho Soares deveria ter retornando vestindo a camisa 9, ao invés da 18, que atualmente fica com Danilo Pereira.

"Se era pra trazer o cara de volta que dessem a 9 (...) O dia que o Danilo ganhar uma Libertadores, um Brasileirão e 3 Taça Rio ele ganha direito de escolher camisa", disse o torcedor.

Enquanto isso, outros torcedores questionam a condição física de Tiquinho: "Imagina o time precisando vencer, tendo que marcar pressão, na frente estão Montoro, Junior Santos e Tiquinho. Vão estragar a história do Tiquinho no Botafogo. Espero estar errado.", afirmou com temor, o usuário da rede social "X".

E outra parcela dos torcedores entendem o momento de Tiquinho, mas mesmo diante da cenário acreditam em uma redenção: "Sempre fui muito fã do tiquinho, porém, a única coisa que dá pra esperar desse contratação é que ele nos surpreenda, porque depois que saiu daqui não rendeu em lugar nenhum.

Então é torcer pra que ele nos surpreenda, que o fato de 80% da torcida ama-lo ajude a ter um bom desempenho", indagou o internauta.

Considerado um jogador histórico no Botafogo, Tiquinho atuou em 116 jogos, marcou 43 gols e ainda deu 13 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores pelo time, ambos em 2024.

VEJA OS COMENTÁRIOS

fotogaleria

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato