Tiquinho vai para a segunda passagem pelo Botafogo - Divulgação

Tiquinho vai para a segunda passagem pelo BotafogoDivulgação

Publicado 26/08/2026 11:36

contratação sem custos de Tiquinho Soares até o fim de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação por mais seis meses. O atacante já tinha o retorno confirmado quando O Botafogo anunciou oficialmente ade Tiquinho Soares até o fim de dezembro deste ano, com. O atacante já tinha o retorno confirmado quando acompanhou a derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR , segunda-feira (24), no Nilton Santos, mas faltava a oficialização do novo vínculo, o que aconteceu na manhã desta quarta (26).

Tiquinho tem uma meta mínima de gols até o fim da temporada para a renovação automática, segundo uma cláusula no contrato.

O DIA VAI RAIAR NOVAMENTE



Seja bem-vindo de volta à sua casa, Tiquinho Soares! A Família Botafogo te espera! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/dnlxcCyxVn — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2026

Para voltar à SAF onde é ídolo da torcida alvinegra pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, Tiquinho aceitou receber bem menos do que em sua primeira passagem. Há a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada.

procurado por outros clubes, um deles do Brasileirão, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele Sem jogar desde que deixou o Mirassol e rescindiu com o Santos, o jogador de 35 anos chegou a ser, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele optou por receber cerca de três vezes menos

O atacante já está integrado ao elenco do Botafogo e a expectativa é de que possa reestrear já no domingo (30), no clássico com o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. .

Tiquinho Soares pelo Botafogo



O atacante chegou ao Glorioso em 2022 e saiu no início de 2025, em reformulação do elenco vitorioso da temporada anterior. Foram 141 partidas, com 44 gols e dois títulos (Libertadores e Brasileirão, ambos em 2024).

Tiquinho Soares foi negociado com o Santos em janeiro de 2025, mas desde então não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho: marcou apenas sete vezes em 40 jogos. Ele estava emprestado ao Mirassol em 2026, mas só entrou em campo 10 vezes, com um gol.