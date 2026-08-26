O Botafogo anunciou oficialmente a contratação sem custos de Tiquinho Soares até o fim de dezembro deste ano, com possibilidade de renovação por mais seis meses. O atacante já tinha o retorno confirmado quando acompanhou a derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR, segunda-feira (24), no Nilton Santos, mas faltava a oficialização do novo vínculo, o que aconteceu na manhã desta quarta (26).
Tiquinho tem uma meta mínima de gols até o fim da temporada para arenovação automática, segundo uma cláusula no contrato.
Para voltar à SAF onde é ídolo da torcida alvinegra pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, Tiquinho aceitou receber bem menos do que em sua primeira passagem. Há a possibilidade de ele se aposentar ao fim da temporada.
Sem jogar desde que deixou o Mirassol e rescindiu com o Santos, o jogador de 35 anos chegou a ser procurado por outros clubes, um deles do Brasileirão, que fez oferta salarial melhor. Ainda assim, ele optou por receber cerca de três vezes menos.
O atacante já está integrado ao elenco do Botafogo e a expectativa é de que possa reestrear já no domingo (30), no clássico com o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. .
Tiquinho Soares pelo Botafogo
O atacante chegou ao Glorioso em 2022 e saiu no início de 2025, em reformulação do elenco vitorioso da temporada anterior. Foram 141 partidas, com 44 gols e dois títulos (Libertadores e Brasileirão, ambos em 2024).
Tiquinho Soares foi negociado com o Santos em janeiro de 2025, mas desde então não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho: marcou apenas sete vezes em 40 jogos. Ele estava emprestado ao Mirassol em 2026, mas só entrou em campo 10 vezes, com um gol.