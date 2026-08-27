Luiz Henrique em ação pelo Zenit - Divulgação / Zenit

Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 27/08/2026 14:09





Mesmo considerando a oferta elevada para seus padrões, o Glorioso mantém interesse no retorno do atacante. Gabriel de Alba, novo investidor, e João Paulo Magalhães, presidente do associativo, são adeptos à volta do ídolo, campeão brasileiro e da Libertadores pelo clube em 2024.

Rio - O Botafogo formalizou uma proposta salarial para tentar repatriar Luiz Henrique, antigo alvo do Flamengo e atualmente no Zenit. Segundo informações da 'ESPN', porém, os valores apresentados ainda não atendem às exigências do jogador e de seus representantes.Mesmo considerando a oferta elevada para seus padrões, o Glorioso mantém interesse no retorno do atacante. Gabriel de Alba, novo investidor, e João Paulo Magalhães, presidente do associativo, são adeptos à volta do ídolo, campeão brasileiro e da Libertadores pelo clube em 2024.

Para viabilizar um acordo com os russos, o Alvinegro avalia envolver Danilo e o jovem Kadir na negociação. O volante já esteve na mira do Zenit, enquanto o centroavante panamenho de 19 anos também é bem avaliado pelo clube de São Petersburgo.

O meio-campista passou a se mostrar mais aberto a ouvir uma proposta do futebol russo, embora já tivesse manifestado preferência por uma transferência ao Campeonato Inglês. A situação, contudo, representa um dos obstáculos para a operação.



Antes de aceitar uma eventual saída, o estafe de Danilo espera uma melhora significativa nas condições oferecidas pelo Zenit.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato