Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/08/2026 16:54 | Atualizado 27/08/2026 17:36

Rio - O diretor de coordenação de futebol do Botafogo, Léo Coelho, comemorou o retorno do atacante Tiquinho Soares . Na entrevista coletiva desta quinta-feira (27), o dirigente reforçou que o atacante sempre será parte da família.

"Gostaria de agradecer aos agentes, à família e ao Tiquinho por topar esse desafio. Parte da família ele sempre foi e sempre vai ser, só que agora está aqui vivenciado o dia a dia. É um atleta que tem todo o apoio do elenco, identidade com o clube. A gente fica muito feliz que está conosco nesse momento".

Léo Coelho ao lado de Tiquinho Soares Vítor Silva / Botafogo

O centroavante estava livre no mercado e não disputa uma partida desde maio deste ano. O Glorioso trabalha para que Tiquinho Soares esteja apto o quanto antes para voltar a performar. O nome do atleta já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

"O Tiquinho já chega num momento de preparação individualizada. A gente traçou um programa para que ele esteja o quanto antes apto para que ele volte a performar e marcar os seus gols, que ficaram tão cravados na história do Botafogo".

"Semana a semana a gente vai ver a evolução em relação a esse programa individualizado, está sendo realizada pela nossa equipe de Saúde e Performance. O Tiquinho vem atendendo a todas as expectativas, a nível de adaptação não precisamos nem esclarecer muito, Tiquinho é de casa, está em casa de novo".

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O Alvinegro oficializou a contratação de Tiquinho Soares na última quarta-feira (26). No vídeo do anúncio, ele apareceu com a camisa 18, mas voltará a usar o número 9, que estava com Danilo Pereira.

"Tamanho respeito que o Tiquinho conquistou aqui conosco, o Danilo (Pereira), que estava vestindo a camisa 9, se predispôs, nos ligou e pediu a permissão de oferecer essa camisa. Mostra a grandeza que o Tiquinho representa para o clube. O Tiquinho já o agradeceu".