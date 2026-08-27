Tiquinho Soares e Luiz Henrique em jogo do Botafogo contra a LDU - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares e Luiz Henrique em jogo do Botafogo contra a LDUVítor Silva/Botafogo

Publicado 27/08/2026 20:05 | Atualizado 27/08/2026 20:58

Rio - Tiquinho Soares relembrou o gol que marcou na vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2024, e deixou as portas abertas para um retorno de Luiz Henrique. Naquela ocasião, o Pantera deu o passe para o centroavante anotar o único gol do jogo.

"Eu já fiz outros gols também que foram bem estrondosos mesmo. Mas esse contra o Palmeiras foi um gol especial. Além de ser um gol especial para mim, foi um gol que marcou a minha vida em 2024. Ele me trouxe uma alegria muito grande, algo que estava preso. Entendeu? E acho que foi, sim. Foi o grito mais estrondoso que já teve no Nilton Santos", disse Tiquinho, em entrevista à 'Botafogo TV'.

"Foi uma bola bem difícil. Até agradeço ao Pantera. Se quiser voltar também, está na hora, né? Foi um gol muito especial. Como eu falei, uma bola difícil, mas peguei bem na bola. Fui feliz ali. Foi um gol especial para mim", completou.

Interesse do Botafogo

O Glorioso tenta o retorno de Luiz Henrique, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. O Pantera foi um dos destaques do Botafogo em 2024, ano em que o time conquistou a Libertadores e o Brasileirão.

A SAF, inclusive, já apresentou uma oferta salarial , mas os números ainda não atenderam ao pedido do atacante e do estafe.

Para viabilizar um acordo com os russos, o Alvinegro avalia envolver Danilo e o jovem Kadir na negociação.