Ruan voa e cai com a cabeça no gramado após ser deslocado no ar por Kaio Jorge, em Cruzeiro x Atlético-MGReprodução de TV / Premiere
Cruzeiro e Atlético trocam acusações por lance perigoso: 'Mau-caráter'
Kaio Jorge foi alvo da ira dos atleticanos por causa de falta que obrigou Ruan a deixar a partida de ida das quartas da Copa do Brasil
Cruzeiro e Atlético trocam acusações por lance perigoso: 'Mau-caráter'
Kaio Jorge foi alvo da ira dos atleticanos por causa de falta que obrigou Ruan a deixar a partida de ida das quartas da Copa do Brasil
Quando a América bate à porta, o Mengão responde
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Montoro comemora renovação de contrato com o Botafogo: ‘Minha casa’
Meia-atacante assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2030; jovem argentino é um dos principais jogadores do elenco
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Ayyoub Bouaddi, que estava no Lille (FRA), assinou vínculo com o clube inglês até 2031; meio-campista chega para repor a saída de Rodri
Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino entrará em campo às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Flamengo enfrentará o Del Valle nas quartas da Libertadores
Rubro-Negro terá de encarar a altitude na próxima fase do torneio continental; decisão da vaga na semifinal será no Maracanã