Ayyoub Bouaddi é o novo reforço do Manchester CityDivulgação / Manchester City

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Theo Faria
O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (26) a contratação de Ayyoub Bouaddi, de 18 anos. Comprado ao Lille (FRA), o meio-campista assinou vínculo com o time inglês até 2031. Ele foi um dos destaques de Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

"É um dia muito especial para mim e para a minha família. O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui. Passei a maior parte da minha vida trabalhando duro para ser o melhor jogador que posso e chegar ao topo", disse o volante, ao site oficial do clube.
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"Tenho muito a melhorar. Tenho apenas 18 anos. Estou feliz com o progresso que fiz até agora, mas sei que posso melhorar muito. Este é, sem dúvida, o melhor lugar para fazer isso", complementou.

O negócio pelo jovem jogador pode atingir 100 milhões de euros (R$ 600 milhões). Ayyoub Bouaddi chega ao Manchester City para repor a saída de Rodri, recentemente vendido ao Barcelona.

O anúncio do Manchester City