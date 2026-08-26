Ayyoub Bouaddi é o novo reforço do Manchester CityDivulgação / Manchester City
"É um dia muito especial para mim e para a minha família. O Manchester City é, para mim, o melhor clube do mundo. É um sonho estar aqui. Passei a maior parte da minha vida trabalhando duro para ser o melhor jogador que posso e chegar ao topo", disse o volante, ao site oficial do clube.
"Tenho muito a melhorar. Tenho apenas 18 anos. Estou feliz com o progresso que fiz até agora, mas sei que posso melhorar muito. Este é, sem dúvida, o melhor lugar para fazer isso", complementou.
O negócio pelo jovem jogador pode atingir 100 milhões de euros (R$ 600 milhões). Ayyoub Bouaddi chega ao Manchester City para repor a saída de Rodri, recentemente vendido ao Barcelona.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.