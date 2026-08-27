Livakovic é o novo reforço do BarcelonaDivulgação / Barcelona

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Theo Faria
O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação de Livakovic. O goleiro croata, que estava no Fenerbahçe, da Turquia, assinou vínculo com o clube catalão até junho de 2030.
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O arqueiro, porém, pode ser emprestado a outro time nesta temporada por causa do teto financeiro imposto pela liga espanhola. Se houver espaço na folha salarial, há possibilidade de que seja integrado imediatamente ao elenco comandado por Hansi Flick.

Livakovic foi um dos destaques da Croácia na Copa do Mundo de 2026. Na edição anterior, o goleiro já havia aparecido bem. Naquela ocasião, teve grande atuação na classificação sobre o Brasil, nas quartas de final. Além de fazer importantes defesas na partida, foi decisivo nos pênaltis.
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