Primeiro set da partida entre Alemanha e Itália teve 130 pontosDivulgação / Federação Italiana de Vôlei
Na primeira parcial da partida, a seleção alemã masculina superou o adversário por incríveis 66 a 64, em set que teve duração de quase uma hora e 30 minutos. O triunfo foi dos italianos por 3 sets a 2, com parciais de 64/66, 25/22, 23/25, 25/22 e 15/12.
O Campeonato Europeu terá início no dia 9 de setembro e contará com quatro sedes: Bulgária, Finlândia, Itália e Romênia. Jogando em casa, os italianos buscam superar o vice-campeonato da edição de 2023, enquanto os alemães querem chegar no topo do continente pela primeira vez.
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