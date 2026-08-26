Primeiro set da partida entre Alemanha e Itália teve 130 pontos - Divulgação / Federação Italiana de Vôlei

Primeiro set da partida entre Alemanha e Itália teve 130 pontosDivulgação / Federação Italiana de Vôlei

Publicado 26/08/2026 22:24





Na primeira parcial da partida, a seleção alemã masculina superou o adversário por incríveis 66 a 64, em set que teve duração de quase uma hora e 30 minutos. O triunfo foi dos italianos por 3 sets a 2, com parciais de 64/66, 25/22, 23/25, 25/22 e 15/12. O amistoso entre Alemanha e Itália desta quarta-feira (26) entrou para a história do vôlei depois das equipes alcançarem o maior set da modalidade na preparação para o Campeonato Europeu, em Reggio Calabria, Itália.Na primeira parcial da partida, a seleção alemã masculina superou o adversário por incríveis 66 a 64, em set que teve duração de quase uma hora e 30 minutos. O triunfo foi dos italianos por 3 sets a 2, com parciais de 64/66, 25/22, 23/25, 25/22 e 15/12.

O feito superou o duelo entre Argentina e Polônia na Liga das Nações deste ano, em junho, quando o primeiro set finalizou 50 a 48 a favor dos argentinos em 62 minutos jogados.



O Campeonato Europeu terá início no dia 9 de setembro e contará com quatro sedes: Bulgária, Finlândia, Itália e Romênia. Jogando em casa, os italianos buscam superar o vice-campeonato da edição de 2023, enquanto os alemães querem chegar no topo do continente pela primeira vez.