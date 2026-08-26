Mastriani em treino no América-MG - Foto: Mourão Panda/América

Mastriani em treino no América-MGFoto: Mourão Panda/América

Publicado 26/08/2026 19:23

Ex- Botafogo e atualmente no América-MG, Gonzalo Mastriani lamentou a grave lesão no joelho direito. Por meio de suas redes sociais, o atacante de 33 anos falou sobre o momento e afirmou que este é o período mais difícil de sua carreira.

"Há alguns dias venho tentando assimilar o que certamente é o momento mais difícil da minha carreira. Hoje, tenho muita dificuldade em acreditar que tudo vai ficar bem, em encontrar algo positivo nesta situação", escreveu Mastriani.





O atacante sofreu a lesão em uma partida contra o Novorizontino, válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi substituído no intervalo. Após exames, foi constatado o rompimento dos ligamentos do joelho (LCA). Com isso, não volta aos gramados em 2026.



O atleta pertence ao Athletico-PR e estava emprestado ao América-MG. Ele fez 22 jogos pelo time mineiro nesta temporada, com quatro gols e uma assistência.



Mastriani teve uma passagem pelo Botafogo em 2025. O atacante foi acionado algumas vezes enquanto Renato Paiva comandava a equipe, mas, após a chegada de Davide Ancelotti, o atleta perdeu espaço e terminou o ano atuando em 17 jogos e anotando um gol. Leia mais: Cláusulas podem ampliar contrato de Tiquinho automaticamente até 2027 O atacante sofreu a lesão em uma partida contra o Novorizontino, válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi substituído no intervalo. Após exames, foi constatado o rompimento dos ligamentos do joelho (LCA). Com isso, não volta aos gramados em 2026.O atleta pertence ao Athletico-PR e estava emprestado ao América-MG. Ele fez 22 jogos pelo time mineiro nesta temporada, com quatro gols e uma assistência.Mastriani teve uma passagem pelo Botafogo em 2025. O atacante foi acionado algumas vezes enquanto Renato Paiva comandava a equipe, mas, após a chegada de Davide Ancelotti, o atleta perdeu espaço e terminou o ano atuando em 17 jogos e anotando um gol.

Confira o pronunciamento de Mastriani:



"Há alguns dias venho tentando assimilar o que certamente é o momento mais difícil da minha carreira. —Rompi os ligamentos cruzados e acho que percebi isso no instante daquela maldita jogada.



Hoje, tenho muita dificuldade em acreditar que tudo vai ficar bem, em encontrar algo positivo nesta situação.



Muita gente fala em resiliência, mas acho que essa não é a palavra que melhor me define. Acredito que sempre me identifiquei mais com a palavra resistência, porque resisti a muitas coisas que aconteceram comigo ao longo destes anos; sempre segui em frente e acredito que desta vez não será diferente.



Encaro este caminho com fé e paciência, entendendo que tudo na vida acontece por uma razão e que este golpe tão duro me trará os melhores aprendizados.



Ele me trará momentos de dor — física, mental e emocional —, mas também momentos de coragem e bravura, de amor pelo que faço e sempre fiz, e do amor das pessoas que sempre estiveram e estão ao meu lado.



Por mais difícil que pareça hoje, penso que isto é uma pausa, e não o fim.



Ainda há muitos gols por vir.



“Porque, afinal, comprovei que não se desfruta verdadeiramente do que se viveu sem antes ter sofrido por isso; porque, afinal, compreendi que o que a árvore tem de florido vive daquilo que ela tem enterrado.”



*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti