Samuel Xavier em ação no Fluminense Lucas Merçon / Fluminense
Por indicação do departamento médico, o jogador está em repouso e vai ficar de fora das próximas partidas. A lesão ocorreu no final da primeira etapa. Na ocasião, o lateral-direito deu um carrinho em uma dividida com Jajá e precisou ser substituído.
Samuel Xavier chegou ao Tricolor em 2021 e conquistou títulos importantes com o clube, como a Libertadores, a Recopa e dois Cariocas. Na atual temporada, vem sendo reserva de Guga. Até o momento, atuou em 23 jogos e distribuiu uma assistência.
O próximo confronto do Fluminense será contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. No momento, o Tricolor ocupa a quarta colocação da competição.
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