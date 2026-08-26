Samuel Xavier em ação no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Samuel Xavier em ação no Fluminense Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/08/2026 18:14

Samuel Xavier chegou ao Tricolor em 2021 e conquistou títulos importantes com o clube, como a Libertadores, a Recopa e dois Cariocas. Na atual temporada, vem sendo reserva de Guga. Até o momento, atuou em 23 jogos e distribuiu uma assistência.O próximo confronto do Fluminense será contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. No momento, o Tricolor ocupa a quarta colocação da competição.