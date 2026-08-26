Savarino em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Contratado pelo Fluminense no começo da temporada, o meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, vive um momento de instabilidade no Tricolor. Oscilando em suas atuações, o venezuelano perdeu espaço com a chegada de Marcão e precisa retomar o bom momento.
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Savarino chegou ao Fluminense depois de semanas de novela envolvendo o Botafogo. Logo no seu começo, o venezuelano apresentou um bom futebol. Zubeldía não o escalou como titular no começo, o que fez os torcedores tricolores criticarem bastante o argentino.
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No melhor momento do Fluminense no ano, Savarino e Acosta formaram uma dupla que levou os torcedores tricolores a ter uma grande esperança na temporada. A sintonia entre o argentino e o venezuelano chamava bastante a atenção, mesmo em pouco tempo.
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Com a má fase do Tricolor, Savarino sentiu bastante e com a chegada de Marcão, Ganso passou a ser titular e jogadores como Serna e Soteldo começaram a ter mais oportunidades. O venezuelano perdeu espaço nos últimos jogos do Fluminense.
Considerado peça fundamental no elenco, assim como Lucho Acosta, Savarino precisa voltar a viver seus melhores dias no Fluminense. O venezuelano, de 29 anos, conta com a confiança da comissão técnica para voltar à sua melhor forma.