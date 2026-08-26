Jemmes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Jemmes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/08/2026 16:26

Rio - O Fluminense vai encarar o Athletico Paranaense, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30), às 11h (de Brasília). O duelo será em Curitiba e por conta do gramado sintético Thiago Silva deve ser poupado . A possibilidade de Jemmes substituir o veterano deixou os tricolores preocupados.

"Não tem nem motivo para cogitar o Jemmes... O cara não consegue acertar uma! (...) Aqui tem que ser Millan neles!", disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter.

Outro torcedor foi além: "Colocar o Jemmes em alguma disputa é até brincadeira com o torcedor, Viveiros vai engolir ele!", afirmou o torcedor, reforçando a fase do atacante adversário, Kevin Viveiros.

A partida entre Fluminense e Athletico tem um grau de importância alto para ambas as equipes. Atualmente estão separadas por apenas três pontos na tabela, com o clube paranaense ocupando a terceira posição do campeonato, e o Tricolor logo atrás, ocupando a quarta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato