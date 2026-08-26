Jemmes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Tricolores se desesperam com risco de zagueiro encarar o Athletico-PR
Thiago Silva, de 41 anos, deverá ser poupado em partida do Brasileiro; Marcão tem dúvidas sobre o seu provável substituto
Tricolores se desesperam com risco de zagueiro encarar o Athletico-PR
Thiago Silva, de 41 anos, deverá ser poupado em partida do Brasileiro; Marcão tem dúvidas sobre o seu provável substituto
Thiago Silva pode ser poupado pelo Fluminense contra o Athletico-PR
Zagueiro, de 41 anos, entrou em campo nos últimos dois jogos do clube carioca contra Rivadavia e Remo na temporada de 2026
Jovens da base reaparecem no Fluminense, mas sequência é incógnita
Pouco aproveitados em 2026 por Zubeldía, Riquelme Felipe e Júlio Fidelis dão boa resposta em primeira chance de jogar com Marcão
Savarino perde espaço, e precisa de volta por cima no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem vivido momento de oscilação e acabou preterido por Marcão nas últimas partidas do clube carioca
Soteldo marca de cabeça em treino, e Flu brinca: 'Gol de gigantes'
Lucho Acosta fez o cruzamento para o atacante venezuelano completar e mandar a bola para o fundo da rede durante a atividade
Bom começo de ex-Fluminense no futebol espanhol surpreende torcedores
Jogador, de 23 anos, vem sendo titular por equipe de Sevilha e tendo boas atuações no início da atual temporada europeia
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