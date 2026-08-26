Jemmes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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João André Pombo
Rio - O Fluminense vai encarar o Athletico Paranaense, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (30), às 11h (de Brasília). O duelo será em Curitiba e por conta do gramado sintético Thiago Silva deve ser poupado. A possibilidade de Jemmes substituir o veterano deixou os tricolores preocupados.
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"Não tem nem motivo para cogitar o Jemmes... O cara não consegue acertar uma! (...) Aqui tem que ser Millan neles!", disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter.
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Outro torcedor foi além: "Colocar o Jemmes em alguma disputa é até brincadeira com o torcedor, Viveiros vai engolir ele!", afirmou o torcedor, reforçando a fase do atacante adversário, Kevin Viveiros.
A partida entre Fluminense e Athletico tem um grau de importância alto para ambas as equipes. Atualmente estão separadas por apenas três pontos na tabela, com o clube paranaense ocupando a terceira posição do campeonato, e o Tricolor logo atrás, ocupando a quarta.
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Torcedores do Fluminense sendo contrários à titularidade de Jemmes - Reprodução/X @vmalhao
Torcedores do Fluminense sendo contrários à titularidade de Jemmes - Reprodução/X @FluKnicks
Torcedores do Fluminense sendo contrários à titularidade de Jemmes - Reprodução/X @rocha_arthurt
Torcedores do Fluminense sendo contrários à titularidade de Jemmes - Reprodução/X @ffcarols
Torcedores do Fluminense sendo contrários à titularidade de Jemmes - Reprodução/X @pedka_
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato