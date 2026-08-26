Riquelme em treino no Fluminense: jovem atacante pode ganhar mais oportunidades - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Riquelme em treino no Fluminense: jovem atacante pode ganhar mais oportunidadesMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 26/08/2026 13:30

Fluminense voltou a utilizar uma promessa da base após 11 jogos de ausência no campo, na entradas de Riquelme Felipe e Júlio Fidelis animaram os torcedores, principalmente com a assistência do atacante para o segundo gol, mas as boas atuações dos dois ainda não são garantia de que os Moleques de Xerém passarão a ter mais chances.

, na vitória por 2 a 1 sobre o Remo , no sábado (22). Asanimaram os torcedores, principalmente com a assistência do atacante para o segundo gol, mas as boas atuações dos dois ainda não são garantia de que os Moleques de Xerém passarão a ter mais chances.

Guga estava suspenso e Samuel Xavier sofreu uma luxação no ombro esquerdo durante o jogo, o que permitiu uma chance ao lateral de 19 anos, que não jogada desde 17 de janeiro nos profissionais.

A entrada dos dois jovens, aliás, deveu-se também às circunstâncias da partida do Brasileirão. Afinal,durante o jogo, o que permitiu uma chance ao lateral de 19 anos, que não jogada desde 17 de janeiro nos profissionais.

No caso de Riquelme Felipe, a oportunidade de ficar no banco de reservas surgiu após ficar fora dos relacionados nos dois primeiros jogos sob o comando de Marcão. A ausência de Lucho Acosta, suspenso, também ajudou.

Ainda assim, a opção do técnico em colocá-lo em campo, em vez de Savarino, pode indicar uma luz no fim do túnel para o jovem da base do Fluminense. Com a participação decisiva na vitória, o jogador de 19 anos pode ganhar pontos importantes para se tornar uma opção constante nas próximas partidas.



"Tiveram oportunidade de entrar e só fizeram o que já fazem no treinamento. Sempre que pudermos dar oportunidade, vamos dar. A gente conta com todo mundo, os meninos de Xerém, a rapaziada que está no profissional", disse Marcão após o jogo contra o Remo.



Jovens da base que aguardam por chance no fluminense

Além Riquelme e Júlio, há outros Moleques de Xerém que já estão integrados ao elenco profissional, como Wesley Natã e Keven Samuel. Outros jogadores do sub-20 participam de determinados treinos, como aconteceu na terça-feira (25), num processo de integração gradual.

Os zagueiros Tibúrcio e Gorgulho, os volantes Peter, Ruan Sales e Paulinho, o meia Naarã Lucas e o atacante Madiba foram observados por Marcão na atividade. Isso já aconteceu em vários momentos quando Zubeldía era o técnico.



Esse jovens, entretanto, ainda não têm previsão de serem aproveitados nos profissionais. E dependerão do desempenho nos treinos e do planejamento do técnico do Fluminense.