Mendoza, Argentina, 18/08/2026 - Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, esta noite, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2026. - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mendoza, Argentina, 18/08/2026 - Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, esta noite, no Estádio Malvinas Argentinas, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores 2026.Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/08/2026 18:32

Rio - O Fluminense está classificado para as quartas de finais da Copa Libertadores e já conheceu seu adversário, o Platense , da Argentina. Porém, um detalhe importante está gerando críticas por parte dos seus próprios torcedores: o confronto não tem data marcada, mesmo após uma semana da definição do duelo.

O Tricolor já se pronunciou sobre o assunto por meio das redes sociais, e afirmou que irá divulgar a data assim que ela for confirmada.

Atenção, Tricolor!



As datas e os horários dos jogos entre Fluminense e Platense (ARG), pelas quartas de final da CONMEBOL Libertadores, ainda não foram confirmados oficialmente. Assim que forem definidos, o Fluminense informará em seus canais oficiais.



As datas-base são as… pic.twitter.com/Y8fsbhMoO2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 25, 2026

Os internautas estão reclamando da falta de antedência para a divulgação da data por conta do aumento no preço das passagens e da necessidade de logística para fazer uma viagem internacional, a fim de apoiar a equipe em território argentino.

"(...) Passagens semana passada estavam em um preço médio, agora foram pra lua. Dei F5 no site da Conmebol dia todo, mas só devem divulgar amanhã.", disse em tom crítico um homem no X, o antigo Twitter.

Outro torcedor reforçou a crítica à entidade. "Conmebol é uma péssima. Agora as passagens pra Buenos Aires já estão muito caras!", indagou o tricolor.

As datas-base são 8, 9 e 10 de setembro para a ida, no Maracanã, e 15, 16 ou 17 do mesmo mês para a volta, em Buenos Aires.

A expectativa é de que os dias exatos sejam divulgados pela Conmebol até esta quinta-feira (27). A justificativa é que ainda não aconteceram todos os confrontos das competições sul-americanas. O último duelo será River Plate e Santa Fé, da Colômbia, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (26), às 21h30.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti