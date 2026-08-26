Thiago Silva em campo pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 26/08/2026 15:45

O defensor costuma não entrar em campo defendendo o Tricolor em estádio com esse tipo de gramado. Além disso, Thiago Silva defendeu o Fluminense nos últimos dois jogos da temporada, algo que já é considerado bastante por conta da idade avançada.

Sem o Monstro, a tendência é que Marcão escolha entre Jemmes e Julián Millán para formar dupla com Ignácio. A partida é fundamental para o Fluminense, que luta pelas primeira colocações do Brasileiro.

Com duas vitórias seguidas, o Tricolor tenta conquistar os três pontos e se aproximar do Athletico-PR, que está uma posição à frente na tabela com 44 pontos.