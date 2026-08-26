Thiago Silva em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Thiago Silva pode ser poupado pelo Fluminense contra o Athletico-PR
Zagueiro, de 41 anos, entrou em campo nos últimos dois jogos do clube carioca contra Rivadavia e Remo na temporada de 2026
Torcida do Flu critica demora no anúncio de datas da Libertadores
Clube carioca já se manifestou a respeito do assunto, mas segue no aguardo da Conmebol para divulgar os dias e horários das partidas
Samuel Xavier não precisará passar por cirurgia após luxação no ombro
Lateral-direito de 36 anos sofreu a lesão durante a vitória sobre o Remo e ficará afastado das próximas partidas do Fluminense
Tricolores se desesperam com risco de zagueiro encarar o Athletico-PR
Thiago Silva, de 41 anos, deverá ser poupado em partida do Brasileiro; Marcão tem dúvidas sobre o seu provável substituto
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Jovens da base reaparecem no Fluminense, mas sequência é incógnita
Pouco aproveitados em 2026 por Zubeldía, Riquelme Felipe e Júlio Fidelis dão boa resposta em primeira chance de jogar com Marcão
Savarino perde espaço, e precisa de volta por cima no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem vivido momento de oscilação e acabou preterido por Marcão nas últimas partidas do clube carioca
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