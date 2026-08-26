Thiago Silva em campo pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, pode ser desfalque do Fluminense na partida contra o Athletico-PR, neste domingo, às 11h (de Brasília). O fato da partida acontecer no gramado sintético de Curitiba contribuiu para a possibilidade ser grande.
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O defensor costuma não entrar em campo defendendo o Tricolor em estádio com esse tipo de gramado. Além disso, Thiago Silva defendeu o Fluminense nos últimos dois jogos da temporada, algo que já é considerado bastante por conta da idade avançada.
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Sem o Monstro, a tendência é que Marcão escolha entre Jemmes e Julián Millán para formar dupla com Ignácio. A partida é fundamental para o Fluminense, que luta pelas primeira colocações do Brasileiro.
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Com duas vitórias seguidas, o Tricolor tenta conquistar os três pontos e se aproximar do Athletico-PR, que está uma posição à frente na tabela com 44 pontos.