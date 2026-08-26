Robinho Jr e Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr e Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 26/08/2026 18:50

Rio - O atacante Robinho Jr, de 18 anos, recebeu uma proposta para defender o Genoa, da Itália. O Santos avalia a possibilidade de negociar o jovem, que recentemente viajou para a Europa para resolver questões relacionadas ao passaporte. As informações são do jornalista Luis Fabiani, da Band.

A operação seria um empréstimo com opção de compra de 8 milhões de euros (R$ 48 milhões). O salário do jovem seria dividido entre os dois clubes durante o período.

Filho de Robinho, ex-jogador da seleção brasileira, perdeu espaço com Cuca nas últimas semanas. O atacante tem interesse de se transferir para o futebol europeu e o Santos também deseja negociá-lo.

Filho do ex-atacante da seleção brasileira, Robinho Jr se profissionalizou no ano passado e tem 27 jogos com a camisa do Santos. Neste ano, ele viveu uma situação de desgaste no clube, depois de expor uma agressão de Neymar durante o treino.