Tiago Nunes está desempregado no momento - Vitor Silva/Botafogo

Tiago Nunes está desempregado no momentoVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/08/2026 17:50

Rio - O ex-treinador do Botafogo, Tiago Nunes, de 46 anos, acredita que tem futuro trabalhando no futebol europeu. O comandante exaltou a iniciativa de Filipe Luís , que assumiu recentemente o Monaco, da França, e vê portas abertas graças ao ex-técnico do Flamengo.

"O passo que o Filipe Luís deu, abrindo possibilidades para campeões internacionais, isso me facilita. Mas já tenho também os requisitos para esse seleto hall que pode trabalhar na Europa. Espero que potencialize outros brasileiros para oportunidades no mercado europeu", disse em entrevista à "ESPN".

Tiago Nunes, que passou por outros clubes importantes como Corinthians e Athletico-PR, está sem clube desde que deixou a LDU, do Equador. Ele já fez trabalhos em equipes da América do Sul.

"Vejo que meu perfil se encaixa mais trabalhando fora do Brasil do que em alguns clubes do Brasil. Vejo meu perfil mais voltado para clubes que têm donos, SAFs, outras características, do que para estruturas mais antigas, voltadas para direção estatutária, política, com eleição", contou.