Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Neymar pode receber gancho por supostas ofensas à árbitra
Jogador, de 34 anos, teria se irritado com decisões de Edina Alves no empate do Santos contra o Mirassol pelo Brasileirão
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Jovens da base reaparecem no Fluminense, mas sequência é incógnita
Pouco aproveitados em 2026 por Zubeldía, Riquelme Felipe e Júlio Fidelis dão boa resposta em primeira chance de jogar com Marcão
Ídolo de Vasco e Vitória prevê 'equilíbrio' em duelo na Copa do Brasil
Querido pelas torcidas dos dois clubes, que se enfrentam nesta quarta-feira (26), Ramon Menezes deu pitacos sobre o confronto
Uefa recebe garantias e retira ameaça de boicote à Copa do Mundo
Desistência de Gianni Infantino de vender ações da Copa do Mundo a investidores privados foi determinante para a decisão
Vasco acerta a contratação de atacante que estava no futebol sérvio
Jogador, de 30 anos, deve assinar contrato nos próximos dias e chega para reforçar o setor ofensivo após passagem pelo futebol europeu
Savarino perde espaço, e precisa de volta por cima no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem vivido momento de oscilação e acabou preterido por Marcão nas últimas partidas do clube carioca
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