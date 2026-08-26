Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 26/08/2026 13:45

"Você é horrorosa". "Ô Edina, c*, vai tomar no c*, p*. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Quantas faltas precisa, c*? Quantas precisa?"", seriam frases que teriam sido ditas por Neymar.

A partida entre os clubes paulistas aconteceu no último domingo (23), na Vila Belmiro. O jogo terminou com empate sem gols entre as equipes que lutam contra o rebaixamento.

A súmula da árbitra não relatou as supostas ofensas de Neymar. O camisa 10 é um dos destaques do Santos na temporada.