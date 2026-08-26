Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

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Pedro Logato
Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, pode ser denunciado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportivo) por supostas ofensas a árbitra Edina Alves na partida entre Santos e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Uma leitura labial que viralizou nas redes sociais mostrou o camisa 10 se dirigindo com reclamações a arbitragem.
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"Você é horrorosa". "Ô Edina, c*, vai tomar no c*, p*. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Vai se f*, c*. Dá a p* da falta. Quantas faltas precisa, c*? Quantas precisa?"", seriam frases que teriam sido ditas por Neymar.
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A partida entre os clubes paulistas aconteceu no último domingo (23), na Vila Belmiro. O jogo terminou com empate sem gols entre as equipes que lutam contra o rebaixamento.
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A súmula da árbitra não relatou as supostas ofensas de Neymar. O camisa 10 é um dos destaques do Santos na temporada.