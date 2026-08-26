A Copa Intercontinental só terá os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões em dezembro, mas o primeiro jogo já é nesta quarta-feira (26). Al-Ahli, da Arábia Saudita, e Auckland FC, da Nova Zelândia, duelam às 15h (de Brasília), na cidade de Jedá, por uma vaga nas quartas de final do torneio mundial que terá o PSG na busca pelo bicampeonato.
Onde assistir a Al-Ahli x Auckland
O primeiro jogo da Copa Intercontinental terá transmissão do SporTV.
Quem avançar no duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões da Ásia e o atual detentor do título continental da Oceania vai enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.
Já do outro lado da chave, o Toluca, do México, aguarda a definição do campeão da Libertadores. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Independiente del Valle, LDU, Platense e Estudiantes seguem na disputa pela Glória Eterna.
Já o PSG está garantido na final, que será disputada em 16 de dezembro.
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