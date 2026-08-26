PSG de Marquinhos é o atual campeão da Copa Intercontinental e estará presente na edição de 2026Karim Jaafar / AFP

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Hugo Perruso
A Copa Intercontinental só terá os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões em dezembro, mas o primeiro jogo já é nesta quarta-feira (26). Al-Ahli, da Arábia Saudita, e Auckland FC, da Nova Zelândia, duelam às 15h (de Brasília), na cidade de Jedá, por uma vaga nas quartas de final do torneio mundial que terá o PSG na busca pelo bicampeonato.

Onde assistir a Al-Ahli x Auckland

O primeiro jogo da Copa Intercontinental terá transmissão do SporTV.
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Os confrontos da Copa Intercontinental de 2026

Quem avançar no duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões da Ásia e o atual detentor do título continental da Oceania vai enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.
Já do outro lado da chave, o Toluca, do México, aguarda a definição do campeão da Libertadores. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Independiente del Valle, LDU, Platense e Estudiantes seguem na disputa pela Glória Eterna.
Já o PSG está garantido na final, que será disputada em 16 de dezembro.
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Datas dos jogos do Mundial de 2026

- Al-Ahli x Auckland FC - 26/8

Copa África-Ásia-Pacífico
- Mamelodi Sundowns x Vencedor da primeira fase - 19/9

Dérbi das Américas
- Toluca x Campeão da Libertadores - 9/12

Copa Challenger
- Vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico x Vencedor do Dérbi das Américas - 12/12

Final da Copa Intercontinental
- PSG x Vencedor da Copa Challenger - 16/12