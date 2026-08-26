PSG de Marquinhos é o atual campeão da Copa Intercontinental e estará presente na edição de 2026 - Karim Jaafar / AFP

PSG de Marquinhos é o atual campeão da Copa Intercontinental e estará presente na edição de 2026Karim Jaafar / AFP

Publicado 26/08/2026 11:23

duelam às 15h (de Brasília), na cidade de Jedá, por uma vaga nas quartas de final do torneio mundial que terá o A Copa Intercontinental só terá os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões em dezembro, mas o primeiro jogo já é nesta quarta-feira (26). Al-Ahli, da Arábia Saudita, e Auckland FC, da Nova Zelândia,, na cidade de Jedá, por uma vaga nas quartas de final do torneio mundial que terá o PSG na busca pelo bicampeonato

Onde assistir a Al-Ahli x Auckland



O primeiro jogo da Copa Intercontinental terá transmissão do SporTV.



Os confrontos da Copa Intercontinental de 2026



Quem avançar no duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões da Ásia e o atual detentor do título continental da Oceania vai enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.



o Toluca, do México, aguarda a definição do campeão da Libertadores. Flamengo,

Já do outro lado da chave, Fluminense , Palmeiras, Corinthians, Independiente del Valle, LDU, Platense e Estudiantes seguem na disputa pela Glória Eterna.

Já o PSG está garantido na final, que será disputada em 16 de dezembro.



Datas dos jogos do Mundial de 2026



- Al-Ahli x Auckland FC - 26/8



Copa África-Ásia-Pacífico

- Mamelodi Sundowns x Vencedor da primeira fase - 19/9



Dérbi das Américas

- Toluca x Campeão da Libertadores - 9/12



Copa Challenger

- Vencedor da Copa África-Ásia-Pacífico x Vencedor do Dérbi das Américas - 12/12



Final da Copa Intercontinental

- PSG x Vencedor da Copa Challenger - 16/12