Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin é um dos líderes do movimento que busca tirar Infantino do controle da FifaFabrice Coffrini / AFP
Uefa recebe garantias e retira ameaça de boicote à Copa do Mundo
Desistência de Gianni Infantino de vender ações da Copa do Mundo a investidores privados foi determinante para a decisão
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Vasco acerta a contratação de atacante que estava no futebol sérvio
Jogador, de 30 anos, deve assinar contrato nos próximos dias e chega para reforçar o setor ofensivo após passagem pelo futebol europeu
Savarino perde espaço, e precisa de volta por cima no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem vivido momento de oscilação e acabou preterido por Marcão nas últimas partidas do clube carioca
Botafogo anuncia retorno de Tiquinho Soares até o fim de 2026
Atacante de 35 anos volta a jogar pelo Glorioso após um ano e meio e passa a ser opção no elenco já para o clássico com o Flamengo
Com chance de ter Fla ou Flu, Intercontinental começa nesta quarta
Torneio que reúne os seis campeões continentais tem Al-Ahli x Auckland como primeiro jogo; vencedor enfrentará time africano
Cafu e Roberto Carlos defendem Infantino em meio à polêmica na Fifa
Dupla manifestou apoio ao presidente, que tem sido duramente criticado desde que sugeriu investimentos privados em torneios da entidade