Kaio Jorge em ação pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro
Kaio Jorge enviou mensagens diretamente a Ruan após o clássico disputado na noite de terça-feira (25), no Mineirão. O atacante afirmou que não teve a intenção de machucar o adversário.
O episódio aconteceu nos primeiros minutos da partida. Ruan saltou para disputar uma bola pelo alto e foi deslocado por Kaio Jorge quando ainda estava no ar. Sem conseguir se proteger, o defensor caiu com a cabeça no gramado e teve o pescoço dobrado.
Os exames não identificaram lesões estruturais no crânio ou na coluna. O jogador recebeu alta após passar por avaliação neurológica, mas permanecerá sob acompanhamento do departamento médico do Atlético-MG e seguirá o protocolo de concussão estabelecido pela CBF.
A publicação foi feita antes de Ruan visualizar as mensagens enviadas pelo atacante cruzeirense. Mesmo depois de tomar conhecimento do pedido de desculpas, o defensor manteve a postagem em seu perfil.
O Atlético-MG considera levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Paulo Bracks, vice-presidente de futebol do clube, classificou a jogada como "maldosa e desleal" e criticou a ausência de punição ao atacante.
Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na terça-feira (1º), às 21h, na Arena MRV. Como o primeiro duelo terminou empatado, quem vencer avançará à semifinal da Copa do Brasil. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.
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