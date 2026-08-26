No desafio, Neymar teria cinco chances para driblar Sormani e, segundo o jornalista, nenhuma das tentativas seria bem-sucedida. Após o "sim" do craque, o comentarista pediu que ele fosse a São Paulo para realizar a disputa. Em resposta, o astro sugeriu mandar seu helicóptero buscar o rival em casa, para que se encontrassem no CT do Santos.
Este foi o cenário da polêmica até esta quarta-feira (26), quando Fábio Sormani publicou novo vídeo. Nele, disse ter medo de andar de helicóptero, mas prometeu ir a Santos de carro, pois "pipocar" não faz parte de seu vocabulário. No entanto, sugeriu que o desafio fosse adiado para o final do ano.
"Você não pode perder o foco nas missões que o Santos tem pela frente. Já pensou se você se lesiona? Você está tentando me driblar, não consegue, começa a ficar irritado, o pessoal vendo e dando risada de você. Aí você tem uma lesão. Meu Deus do céu, eu não vou suportar esse peso nas minhas costas: você lesionado e o Santos precisando de você", disse Sormani.
Nos comentários do vídeo, Neymar publicou: "Ahhhh velho bundão … com medo de helicóptero e agora com desculpinha que eu tenho que ter foco? Tá com medinho, tá com medinho". Além disso, comentou "pipocou" nove vezes em sequência.
Veja nova declaração de Sormani a Neymar
Fábio Sormani solicitou que Neymar deixe o desafio de X1 contra ele para o final do ano.
O comentarista alega que tem medo do craque lesionar e prejudicar o Santos na temporada.
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