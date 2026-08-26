Neymar aceitou desafio de Fábio Sormani - Reinaldo Campos / Santos e Reprodução / ESPN

Neymar aceitou desafio de Fábio SormaniReinaldo Campos / Santos e Reprodução / ESPN

Publicado 26/08/2026 16:20 | Atualizado 26/08/2026 16:54

Santos - O camisa 10 do Santos, Neymar, chocou a internet ao aceitar desafio de dribles proposto por Fábio Sormani , jornalista da "Placar", na última segunda-feira (24). Contudo, parece que o duelo ficará apenas para o fim do ano, pois o comentarista quer evitar que ex-jogador da seleção brasileira se lesione nas divididas.

No desafio, Neymar teria cinco chances para driblar Sormani e, segundo o jornalista, nenhuma das tentativas seria bem-sucedida. Após o "sim" do craque, o comentarista pediu que ele fosse a São Paulo para realizar a disputa. Em resposta, o astro sugeriu mandar seu helicóptero buscar o rival em casa, para que se encontrassem no CT do Santos.

Este foi o cenário da polêmica até esta quarta-feira (26), quando Fábio Sormani publicou novo vídeo. Nele, disse ter medo de andar de helicóptero, mas prometeu ir a Santos de carro, pois "pipocar" não faz parte de seu vocabulário. No entanto, sugeriu que o desafio fosse adiado para o final do ano.

"Você não pode perder o foco nas missões que o Santos tem pela frente. Já pensou se você se lesiona? Você está tentando me driblar, não consegue, começa a ficar irritado, o pessoal vendo e dando risada de você. Aí você tem uma lesão. Meu Deus do céu, eu não vou suportar esse peso nas minhas costas: você lesionado e o Santos precisando de você", disse Sormani.

Nos comentários do vídeo, Neymar publicou: "Ahhhh velho bundão … com medo de helicóptero e agora com desculpinha que eu tenho que ter foco? Tá com medinho, tá com medinho". Além disso, comentou "pipocou" nove vezes em sequência.

Veja nova declaração de Sormani a Neymar

Fábio Sormani solicitou que Neymar deixe o desafio de X1 contra ele para o final do ano.



O comentarista alega que tem medo do craque lesionar e prejudicar o Santos na temporada.



Instagram/fábiosormani pic.twitter.com/og8jYjG0mE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 26, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato