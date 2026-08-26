Marlos Moreno pertence ao Atlético Nacional (COL) - Foto: Raul Arboleda/AFP

Marlos Moreno pertence ao Atlético Nacional (COL)Foto: Raul Arboleda/AFP

Publicado 26/08/2026 16:00

Marlos Moreno chegou ao Flamengo em 2018, emprestado pelo Manchester City. O colombiano desembarcou cercado de expectativa pela torcida, no entanto, teve uma passagem apagada. Pelo clube carioca, disputou 39 partidas e marcou apenas um gol.Sem espaço no Manchester City, o atleta teve passagens por Bélgica, México e Turquia até retornar ao Atlético Nacional em 2025. Na atual temporada, disputou 26 jogos, sendo oito como titular, e anotou quatro gols e uma assistência.