Marlos Moreno pertence ao Atlético Nacional (COL)Foto: Raul Arboleda/AFP
O clube pernambucano vem se reforçando na reta decisiva da temporada. Recentemente, a equipe oficializou a contratação do ex-Botafogo Patrick de Paula. No momento, o Sport ocupa a oitava posição da Série B do Campeonato Brasileiro e busca uma vaga na primeira divisão.
Marlos Moreno chegou ao Flamengo em 2018, emprestado pelo Manchester City. O colombiano desembarcou cercado de expectativa pela torcida, no entanto, teve uma passagem apagada. Pelo clube carioca, disputou 39 partidas e marcou apenas um gol.
Sem espaço no Manchester City, o atleta teve passagens por Bélgica, México e Turquia até retornar ao Atlético Nacional em 2025. Na atual temporada, disputou 26 jogos, sendo oito como titular, e anotou quatro gols e uma assistência.
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