Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 26/08/2026 14:43

Espanha - A novela sobre o futuro do atacante Julián Álvarez ganhou um capítulo polêmico nesta quarta-feira (26). Em resposta a uma declaração do presidente Joan Laporta, do Barcelona, o Atlético de Madrid abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo o argentino, que deixou o campo vaiado no último jogo

"O jogador está se vitimizando, mas a única vítima do caso Julián somos nós. Nos prejudicaram no econômico e no social", afirmaram fontes do clube ao jornal 'Marca', da Espanha.

Além do episódio das vaias no duelo com o Villareal, a declaração também leva em conta a atitude de Álvarez nesta quarta-feira (26). Em meio às tentativas de forçar sua saída do clube, que já duram semanas, o jogador voltou a desfalcar o treino , alegando "indisposição".

Atlético responde ao presidente do Barcelona

Nesta quarta-feira (26) de movimentação nos bastidores, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, reforçou que segue "muito interessado em Julián Álvarez" . Em entrevista divulgada pelo próprio clube, o dirigente afirmou que mantém a oferta, e que está claro que "o jogador quer vir para o Barça".

A réplica do Atlético de Madrid veio à altura. Ao mesmo veículo espanhol, fontes descartaram a venda do jogador ao rival e explicaram que o posicionamento irredutível se dá por questões de "dignidade".

"Há 0% de possibilidades de vendê-lo ao Barça. Esta situação não é sobre dinheiro, é sobre dignidade. Se criou uma campanha com muitas mentiras e 'meias verdades'. O único que paga por isso é o Atlético", disseram pessoas relacionadas ao clube.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria