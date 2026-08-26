Dibu Martínez com a camisa do Aston Villa - Yasin Akgul / AFP

Dibu Martínez com a camisa do Aston VillaYasin Akgul / AFP

Publicado 26/08/2026 14:29

Rio - O goleiro Dibu Martínez, de 33 anos, pode trocar o Aston Villa pelo Chelsea. De acordo com informações do jornal "The Athletic", o argentino foi oferecido aos Blues, que avaliam a possibilidade de fazer uma proposta pelo veterano.

O Aston Villa, clube de Dibu, contratou recentemente Zion Suzuki, de 24 anos. Destaque do Japão na Copa do Mundo, o goleiro deverá ser titular do clube inglês, colocando o argentino no banco de reservas.

Nascido em Mar del Plata, na Argentina, Dibu se profissionalizou pelo Arsenal. Ele passou pelo Wolverhampton, pelo Getafe e pelo Reading, antes de chegar ao Aston Villa em 2020.

Apesar de ter uma carreira boa pelo clube inglês, os seus grandes momentos no futebol foram pela seleção argentina. O ápice aconteceu na final da Copa do Mundo de 2022, quando o goleiro foi um dos destaques do título mundial do seu país.