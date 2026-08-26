Dibu Martínez com a camisa do Aston VillaYasin Akgul / AFP
Chelsea avalia a contratação de Dibu Martínez
Goleiro, de 33 anos, deverá perder espaço no Aston Villa, depois da contratação de jogador, que foi destaque na Copa do Mundo
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