Camavinga em ação durante treino do Real Madrid - Javier Soriano / AFP

Camavinga em ação durante treino do Real MadridJavier Soriano / AFP

Publicado 26/08/2026 13:56

Manchester United prepara uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) para tentar tirar Camavinga do Real Madrid . A oferta deve ser formalizada em breve, de acordo com informações da rádio espanhola ‘Cadena SER’.

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Apesar do desejo dos ingleses, o meio-campista não pretende deixar o clube merengue neste momento. Ele tem vínculo válido até meados de 2029.



Sob o comando de José Mourinho, o francês enfrenta maior concorrência por um espaço entre os titulares. O setor também conta com Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva. Apesar do desejo dos ingleses, o meio-campista não pretende deixar o clube merengue neste momento. Ele tem vínculo válido até meados de 2029.Sob o comando de José Mourinho, o francês enfrenta maior concorrência por um espaço entre os titulares. O setor também conta com Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva.