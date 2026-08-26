Camavinga em ação durante treino do Real MadridJavier Soriano / AFP
Apesar do desejo dos ingleses, o meio-campista não pretende deixar o clube merengue neste momento. Ele tem vínculo válido até meados de 2029.
Sob o comando de José Mourinho, o francês enfrenta maior concorrência por um espaço entre os titulares. O setor também conta com Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler e Bernardo Silva.
Em meio ao interesse do Manchester United, Camavinga estará à disposição do Real Madrid para encarar a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.
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