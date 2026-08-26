Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo com o Espanyol - Josep Lago / AFP

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo com o EspanyolJosep Lago / AFP

Publicado 26/08/2026 14:53

O brasileiro precisa sofrer 16 faltas para que seu adversário receba um cartão amarelo no Campeonato Espanhol, enquanto o atacante rival precisa sofrer apenas três faltas para que seu defensor seja advertido. Já em relação aos cartões vermelhos, Vini Jr precisa sofrer 68 faltas graves, enquanto o jogador do Barcelona precisa de apenas 11, para o oponente ser expulso.Porém, a realidade é completamente diferente quando os atacantes estão disputando a Champions League. Os árbitros costumam penalizar os defensores com amarelo após, em média, três faltas sofridas por Vini Jr e Lamine Yamal. Além disso, o brasileiro é o jogador que mais sofreu faltas na competição desde a temporada 2019/20, com 131.