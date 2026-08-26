Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo com o EspanyolJosep Lago / AFP
O episódio aconteceu quando o atacante do Real Madrid disputava a bola, no campo de defesa. Ele sofreu uma falta de Calatrava e levou um chute nas costas do atacante do Espanyol. O lance passou despercebido pela arbitragem, que não mostrou cartão ao jogador adversário.
Porém, a jogada gerou bastante reclamação do Real Madrid, e o treinador da equipe espanhola, José Mourinho, saiu em defesa de seu atleta: "Estamos em uma era de antibullying, e com Vini ainda estamos na era do bullying, de adversários e do público", afirmou o português.
Em um levantamento publicado pelo jornal 'As', que comparava as faltas sofridas por Vini Jr e Lamine Yamal, principal jogador do Barcelona, mostrou que há uma discrepância entre as decisões dos árbitros espanhóis em relação aos lances faltosos envolvendo os dois atletas.
O brasileiro precisa sofrer 16 faltas para que seu adversário receba um cartão amarelo no Campeonato Espanhol, enquanto o atacante rival precisa sofrer apenas três faltas para que seu defensor seja advertido. Já em relação aos cartões vermelhos, Vini Jr precisa sofrer 68 faltas graves, enquanto o jogador do Barcelona precisa de apenas 11, para o oponente ser expulso.
Porém, a realidade é completamente diferente quando os atacantes estão disputando a Champions League. Os árbitros costumam penalizar os defensores com amarelo após, em média, três faltas sofridas por Vini Jr e Lamine Yamal. Além disso, o brasileiro é o jogador que mais sofreu faltas na competição desde a temporada 2019/20, com 131.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.