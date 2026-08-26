Liverpool e Real Madrid se enfrentam pela Liga dos Campeões, em Anfield - Paul Ellis / AFP

Liverpool e Real Madrid se enfrentam pela Liga dos Campeões, em AnfieldPaul Ellis / AFP

Publicado 26/08/2026 15:17 | Atualizado 26/08/2026 15:27





A condição será aplicada no sorteio da primeira etapa da competição, que definirá os oito adversários de cada time. O evento acontece nesta quinta-feira (27), às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco.

Rio - Liverpool Real Madrid não poderão repetir, nesta temporada, o confronto em Anfield pela Liga dos Campeões. Uma regra estabelecida pela Uefa impede que duas equipes se enfrentem por três edições consecutivas no mesmo estádio durante a fase de liga.A condição será aplicada no sorteio da primeira etapa da competição, que definirá os oito adversários de cada time. O evento acontece nesta quinta-feira (27), às 13h (de Brasília), no Grimaldi Forum, em Mônaco.

Os clubes se enfrentaram no estádio inglês nas duas últimas temporadas. Por isso, caso voltem a ser sorteados como oponentes no torneio, o duelo terá obrigatoriamente o Real Madrid como mandante, no Bernabéu.



A medida foi criada pelo Comitê de Competições de Clubes da Uefa para ampliar a variedade de confrontos. Além disso, busca evitar que as equipes voltem a se enfrentar com o mesmo mando por três temporadas seguidas.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato



