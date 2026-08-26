Sulaiman Bakor, do Al-Ahli, conduz a bola e é marcado por Callan Elliot, de azul, do Auckland FCDivulgação / Al-Ahli
A classificação coloca o Al-Ahli diante do Mamelodi Sundowns, campeão africano. O vencedor do confronto continuará na disputa por uma vaga na semifinal do torneio, fase em que os caminhos dos dois lados da chave se encontram.
Apesar do favoritismo e da qualidade técnica de seu elenco, o time saudita encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Organizado e disposto a pressionar a saída de bola adversária, o Auckland começou melhor e criou as oportunidades mais perigosas da etapa inicial.
Aos 17 minutos, Logan Rogerson ganhou a disputa com a marcação dentro da área e apareceu livre diante de Édouard Mendy. O atacante finalizou cruzado, mas o goleiro senegalês fechou bem o espaço e evitou o primeiro gol.
Pouco depois, Hiroki Sakai também exigiu uma intervenção importante de Mendy. O japonês aproveitou uma cobrança de falta levantada na área e cabeceou em direção ao canto esquerdo. O goleiro do Al-Ahli se esticou e desviou para escanteio.
O intervalo chegou com o placar zerado e uma atuação mais competitiva do Auckland do que a diferença técnica entre os elencos poderia sugerir. O time da Oceania conseguiu reduzir os espaços, incomodou nos contra-ataques e sustentou a igualdade durante mais de uma hora.
A solução do Al-Ahli veio do banco. Abu Al-Shamat entrou no lugar de Galeno aos 17 minutos da etapa final e precisou de pouco tempo para transformar o jogo. No minuto seguinte, o camisa 47 participou de uma transição rápida, avançou pela esquerda, invadiu a área e finalizou rasteiro na saída de Woud para marcar.
O gol alterou o controle da partida. Em vantagem, o Al-Ahli passou a encontrar mais espaços e quase ampliou novamente com Abu Al-Shamat. O atacante construiu a jogada e acionou Trincão dentro da área. O português bateu cruzado com a perna esquerda, mas a bola passou perto da trave.
A situação do Auckland tornou-se ainda mais difícil aos 41, quando Sam Cosgrove foi expulso. Com um jogador a mais e o adversário desgastado, o Al-Ahli administrou os minutos finais sem correr grandes riscos e confirmou a classificação.
Caminho até a final
A última vaga será ocupada pelo campeão da Libertadores, que está na fase de quartas de final e conta com quatro representantes brasileiros: Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.
O Al-Ahli enfrentará agora o Mamelodi Sundowns. No outro lado do chaveamento, o Toluca, do México, aguarda o vencedor da Libertadores. Os classificados desses dois confrontos se encontrarão na semifinal, que determinará o adversário do PSG na decisão.
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