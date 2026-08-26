Neymar pode ser suspenso por xingamentos a Edina AlvesReprodução / Premiere
Veja o pronunciamento do dublador
Os fãs fanáticos de Neymar estão me xingando. pic.twitter.com/sQWDa6WYlK— VELLOSO (@vellosogg) August 26, 2026
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Neymar pode ser suspenso por xingamentos a Edina AlvesReprodução / Premiere
Os fãs fanáticos de Neymar estão me xingando. pic.twitter.com/sQWDa6WYlK— VELLOSO (@vellosogg) August 26, 2026
Dublador de Neymar responde críticas: 'Não controlo o que jogador diz'
Segundo leitura labial, postada nesta terça (25), meia teria xingado a árbitra Edina Alves repetidas vezes; fãs atacaram o autor do vídeo
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