Neymar pode ser suspenso por xingamentos a Edina Alves - Reprodução / Premiere

Neymar pode ser suspenso por xingamentos a Edina AlvesReprodução / Premiere

Publicado 26/08/2026 16:58

Santos - Os supostos xingamentos de Neymar à árbitra Edina Alves têm dado o que falar. Após publicar leitura labial das ofensas à juíza na última segunda-feira (24), o dublador Velloso foi atacado por fãs do camisa 10 do Santos, e respondeu.

No novo vídeo, postado nesta quarta (26), o autor da análise declarou: "Aos fanáticos fãs do Neymar que estão me xingando: o Neymar não vai fazer amor com vocês. Eu já falei que eu não controlo o que o jogador fala. Eu apenas faço a leitura labial".

Ao longo do pronunciamento, Velloso reagiu a comentários revoltados e citou dublagens publicadas anteriormente. Em algumas delas, o meia santista protagoniza cenas emocionantes. Em outras, diferentes atletas aparecem disparando ofensas dentro de campo, e também sendo "flagrados" por ele.

Vale lembrar que, em virtude dos xingamentos detectados, Neymar pode ser suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), caso seja denunciado. As reclamações a Edina aconteceram no último jogo do Santos, o empate com o Mirassol, no último domingo (23), na Vila Belmiro.

Veja o pronunciamento do dublador

Os fãs fanáticos de Neymar estão me xingando. pic.twitter.com/sQWDa6WYlK — VELLOSO (@vellosogg) August 26, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato