Marc Cucurella exibe taça da Copa do Mundo ao lado de Mikel Oyarzabal - Thomas Coex / AFP

Marc Cucurella exibe taça da Copa do Mundo ao lado de Mikel OyarzabalThomas Coex / AFP

Publicado 26/08/2026 17:59

Espanha - O duelo entre Real Madrid e Real Sociedad reservou um momento especial para uma dupla de campeões mundiais. Antes de a bola rolar, o lateral Marc Cucurella e o ponta Mikel Oyarzabal, rivais nesta quarta-feira (26), exibiram a taça da Copa do Mundo e foram ovacionados pelo Santiago Bernabéu.

O defensor do Real Madrid foi anunciado pelos alto-falantes do estádio e entrou em campo com o troféu em mãos. Neste momento, acenou com a cabeça para o atacante adversário, que o cumprimentou e também teve seu nome celebrado no Bernabéu.

Lado a lado, os companheiros de seleção espanhola foram ovacionados pela torcida merengue, que tirou da garganta o canto: "campeones, campeones, [campeões, campeões] olê olê olê".

Encerradas as confraternizações, o Real Madrid levou a melhor dentro de campo. Com três gols do francês Kylian Mbappé e um do brasileiro Vini Jr, o time da casa venceu a Real Sociedad por 4 a 1 e embalou a segunda vitória nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.

Veja o vídeo de Cucurella e Oyarzabal com a taça da Copa

El Bernabéu, rendido a los CAMPEONES DEL MUNDO @cucurella3 y @mikel10oyar.



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*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti