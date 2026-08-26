Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em Reinaldo - Reprodução de TV

Momento em que torcedor do Santos (o mais baixo com a camisa azul) cospe em ReinaldoReprodução de TV

Publicado 26/08/2026 18:54





Formalizado por um representante do clube alvinegro na última segunda-feira (24), na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), o documento enquadra a conduta no artigo 201 da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23), que trata de atos de promover tumulto ou praticar e incitar a violência em eventos esportivos.

O Santos registrou um boletim de ocorrência contra o torcedor que cuspiu em Reinaldo, do Mirassol , episódio que ocorreu no último domingo (23), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O confronto terminou empatado em 1 a 1.Formalizado por um representante do clube alvinegro na última segunda-feira (24), na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE), o documento enquadra a conduta no artigo 201 da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23), que trata de atos de promover tumulto ou praticar e incitar a violência em eventos esportivos.

A ação foi tomada por iniciativa do Santos e tem como base os acontecimentos que se sucederam por volta dos 25 minutos da partida.



Imagens da TV ajudam a identificar homem



A transmissão da TV capturou o momento posterior ao ato do torcedor. Nas imagens, o lateral-esquerdo Reinaldo indica à arbitragem o local em que foi atingido.



Com isso em mãos, a equipe de segurança do Santos e a Polícia Civil cruzaram as imagens da transmissão com o circuito de segurança interno do estádio.



O monitoramento conseguiu identificar o autor da cusparada e localizar sua posição exata no setor de cadeiras laterais do térreo.



Torcedor admitiu ação no 'calor da emoção'



O torcedor prestou depoimento via videoconferência na última terça-feira (25), confirmando não ser membro de nenhuma torcida organizada do clube. Ele confessou ter proferido a cusparada em direção ao jogador adversário.



Em sua declaração, ele justificou que agiu no "calor da emoção" provocado pela partida, mas reconheceu a atitude inadequada e declarou estar arrependido.



Santos será julgado no STJD



O Santos foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punições para clubes que não tomarem medidas para prevenir e reprimir desordens ou o lançamento de objetos em seus estádios. A multa pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, além de eventual perda de mando de campo.



O clube também responde por atraso no reinício da partida, previsto no artigo 206 do CBJD. Caso a cusparada seja considerada de elevada gravidade ou tenha atrapalhado o andamento do jogo, o Santos pode receber uma punição de um a dez jogos sem mando de campo.



Com uma campanha sofrível no nacional, o Santos ocupa a 14ª colocação, contabiliza 26 pontos e está muito próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol também apresenta uma performance ruim no torneio e, com 24 pontos, figura na 17ª posição (primeiro time na zona de rebaixamento).