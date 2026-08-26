Vini Júnior e Mbappé comemorando gol juntosAnder Gillenea/AFP
Trio do Real Madrid dá show e impressiona internautas em goleada
A equipe comandada por José Mourinho conquistou sua segunda vitória na temporada, com destaque para os protagonistas do clube merengue
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Gigante inglês retoma conversas por atacante do PSG
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Ex-Botafogo desabafa depois de sofrer grave lesão
'Momento mais difícil da minha carreira', disse Gonzalo Mastriani, que rompeu os ligamentos do joelho e não voltará aos gramados em 2026
Sócios do Flamengo pedem afastamento de vice-presidente do clube
Grupos políticos do Rubro-Negro alegam suposto conflito de interesses em processos do escritório do advogado Marcos Motta
Santos faz B.O. contra torcedor que cuspiu em Reinaldo, do Mirassol
Imagens da transmissão ajudaram a identificar o autor, que admitiu a ação e disse estar arrependido do episódio na Vila Belmiro
Filho de Robinho recebe proposta para defender clube italiano
Jogador, de 18 anos, que viveu momento bastante conturbado com Neymar perdeu espaço com o treinador Cuca na temporada de 2026
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