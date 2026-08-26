Vini Júnior e Mbappé comemorando gol juntosAnder Gillenea/AFP

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João André Pombo
O Real Madrid goleou o Real Sociedad por 4 a 1, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira (26). Os torcedores ficaram muito empolgados com as atuações de Mbappé, Vinicius Júnior e Jude Bellingham, e projetam expectativas altas para a temporada.
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Na partida, o francês, Mbappé balançou as redes três vezes, enquanto Vini Júnior marcou o outro e deu uma assistência, e o meio-campista Bellingham deu mais dois passes para gol. O brasileiro ainda foi um pouco críticado por um começo de partida abaixo do esperado.
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"De verdade, esse é trio dos sonhos. Tem o fazedor de gol, tem o que faz gol e dá muitas assistências e tem um que dá assistência", disse um usuário da rede social "X", pontuando o quão importante é o equilíbrio de funções que o trio tem.
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Em oposição, mesmo os resultados que a equipe está mostrando, alguns internautas acreditam que o maior motivo para isso é o nível dos adversários que está sendo apresentado ao Real Madrid. "Pegar um time que preste, vai tomar amasso. Incrível como a cada ano o nível da La Liga decaí mais, esse Real Sociedad está bizarro de horrível", afirmou um homem.
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Torcedores exaltando trio de craques do Real Madrid: Mbappé, Vini Júnior e Bellingham - Reprodução/X @Jun1nh0_2026
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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti