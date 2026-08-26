Bradley Barcola em campo pelo PSG - Divulgação / PSG

Bradley Barcola em campo pelo PSGDivulgação / PSG

Publicado 26/08/2026 19:44 | Atualizado 26/08/2026 19:48





A possível saída de Cody Gakpo, inclusive, pode facilitar a operação. O holandês desperta interesse de Tottenham e Manchester City, e uma eventual transferência pode dar aos Reds recursos importantes para aumentar a proposta por Barcola.

Rio - O Liverpool voltou a negociar com o Paris Saint-Germain pela contratação de Bradley Barcola . Segundo informações da 'ESPN', os clubes retomaram as conversas na última terça-feira (25), em busca de um acordo pelo atacante francês.A possível saída de Cody Gakpo, inclusive, pode facilitar a operação. O holandês desperta interesse de Tottenham e Manchester City, e uma eventual transferência pode dar aos Reds recursos importantes para aumentar a proposta por Barcola.

Os ingleses já haviam apresentado uma oferta de aproximadamente 90 milhões de libras (R$ 631 milhões) no início do mês. O valor foi recusado pelo PSG, que considera 135 milhões de libras (R$ 946 milhões) como o preço adequado para liberar o jogador.



Barcola, por sua vez, já teria acertado os termos pessoais com o Liverpool. Apesar disso, não pretende pressionar os franceses pela saída, já que possui mais dois anos de contrato com a equipe.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Gabriel Salotti