Rio - O Liverpool voltou a negociar com o Paris Saint-Germain pela contratação de Bradley Barcola. Segundo informações da 'ESPN', os clubes retomaram as conversas na última terça-feira (25), em busca de um acordo pelo atacante francês.
A possível saída de Cody Gakpo, inclusive, pode facilitar a operação. O holandês desperta interesse de Tottenham e Manchester City, e uma eventual transferência pode dar aos Reds recursos importantes para aumentar a proposta por Barcola.
Os ingleses já haviam apresentado uma oferta de aproximadamente 90 milhões de libras (R$ 631 milhões) no início do mês. O valor foi recusado pelo PSG, que considera 135 milhões de libras (R$ 946 milhões) como o preço adequado para liberar o jogador.
Barcola, por sua vez, já teria acertado os termos pessoais com o Liverpool. Apesar disso, não pretende pressionar os franceses pela saída, já que possui mais dois anos de contrato com a equipe.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Gabriel Salotti
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.