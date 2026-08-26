O atacante Sávio, que deixou de lado o apelido "Savinho", estreou pelo Tottenham nesta quarta-feira (26) e fez um dos gols na goleada por 5 a 1 da sua equipe sobre o Charlton, pela Copa da Liga Inglesa, além de ter dado uma assistência. O jogador brasileiro, contratado nesta janela por cerca de 100 milhões de euros (R$ 601 milhões), saiu do banco de reservas aos 25 minutos da segunda etapa.
O placar foi aberto aos 40 minutos do primeiro tempo, com Mikey Moore. Em seguida, aos 44 minutos, Solanke finalizou em bola sobrada após confusão na área.
Já na etapa final, aos 20 minutos, Danso ampliou de cabeça. Sávio, então, fez grande jogada: ele invadiu a área, cortou para a esquerda, passando por dois marcadores, e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro Tiernan Brooks.
Na sequência, em outro ótimo lance, o brasileiro, pela direita, deixou os defensores do Charlon para trás e arriscou a finalização; a bola desviou em Ben Davies e acabou no fundo da rede, contabilizando uma assistência para o atacante. Os adversários diminuíram no fim, com Lloyd Jones.
O Tottenham volta a campo para enfrentar o Newcastle neste sábado (29), às 13h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Inglês. A expectativa é que o técnico Roberto de Zerbi dê mais minutos a Sávio.
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