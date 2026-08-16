Tifanny disputará o Campeonato Paulista pelo Osasco, mas não sabe se poderá jogar a SuperligaReprodução de redes sociais
Tifanny promete reagir a banimento de mulheres trans no vôlei feminino
Atleta do Osasco será afetada diretamente por decisão da CBV em seguir política do COI de fazer testes de gênero para torneios nacionais
Franclim Carvalho critica o VAR: 'Lance do Danilo é um escândalo'
Treinador queria que o árbitro fosse chamado ao monitor para revisar a falta de Ramon no jogador do Botafogo e aplicar o cartão vermelho
Gabigol cutuca o Vasco após vitória: 'Flamenguista ganhando aqui'
Camisa 9 fez história com pelo Rubro-Negro Carioca, o maior rival do Cruz-Maltino; ele contou que foi chamado de 'mulambo'
Jardim elogia evolução do Flamengo e se preocupa com arbitragem
Técnico mostra-se satisfeito com a boa atuação do Rubro-Negro em momento decisivo da temporada e reclama da falta de critério nos jogos
Após Vitória x Botafogo, Arthur Cabral é expulso pela 'Lei Vini Jr'
Atacante do Glorioso tapou a boca com a mão ao discutir com o técnico Jair Ventura, do Leão da Barrada; partida terminou com confusão
Júnior Santos cita a CBF e desabafa: 'Sempre contra o Botafogo'
Atacante ficou na bronca com a não expulsão de Ramon, que fez falta dura em Danilo; ele também destacou a vergonha pela goleada na Sula
Pedro festeja objetivo cumprido pelo Fla: 'Chegar perto do Palmeiras'
Centroavante do Rubro-Negro acredita que resultado da rodada no Brasileirão dá ainda mais confiança ao elenco para jogo contra o Cruzeiro