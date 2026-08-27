Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 27/08/2026 09:58

descartando qualquer negociação pelo atacante argentino com o rival.

Julián Álvarez não vai vestir a camisa do Barcelona, ao menos por enquanto. Irritado com a situação , o Atlético de Madrid publicou um comunicado oficial nesta quinta-feira (27)

Por trás da recusa, existe uma denúncia formal. O Atlético levou à Fifa e à Federação Espanhola a acusação de suposta abordagem irregular: representantes do Barcelona negociaram com Julián Álvarez antes de uma procura formal ao clube de Madri.



O posicionamento de não negociar Álvarez, divulgado em nota oficial, teve o apoio do Conselho de Administração. Foi uma resposta ao presidente do clube catalão, Joan Laporta, que confirmou publicamente haver uma proposta pelo argentino, que poderia chegar a quase 100 milhões de euros (cerca de R$ 601 milhões).



"Não existiu nem existirá qualquer negociação com eles em relação à transferência de Julián Álvarez", afirmou a diretoria, que ainda deixou um recado ao jogador ao dizer esperar que "compreenda a decisão" e volte a se concentrar nos objetivos da equipe.



Álvarez cai em desgraça com torcida do Atlético de Madrid





A confusão causada pela tentativa do atacante de forçar a saída para o Barcelona deixou o clima com os torcedores insustentável. Julián Álvares foi muito vaiado no domingo (23), durante a partida contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Além disso, ele ficou fora dos últimos dois treinos da equipe, alegando indisposição.





