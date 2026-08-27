Julián Álvarez foi vaiado no último jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Atlético de Madrid denuncia Barcelona na Fifa e nega venda de Álvarez
Clube da capital espanhola diz que não pretende abrir negociação após presidente do Barça confirmar proposta por argentino
Álvarez cai em desgraça com torcida do Atlético de Madrid
Fluminense recebe advertência da Anresf; entenda o caso
Atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas gerou a punição ao Tricolor
Empresa da família de Neymar ajuda Santos a quitar transfer ban
O Peixe informou que, em contrapartida, negociará em conjunto com a NR Sports 'propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas'
Flamengo valoriza investigação sobre venda da SAF do Vasco
Rubro-Negro 'considera relevante a decisão' da Anresf de instaurar um procedimento para avaliar eventual conflito de interesses
Vasco anuncia acordo com Bruno Duarte, que chega ao Rio
Atacante também falou sobre características e destacou que chega com gana de ajudar o Cruz-Maltino com o máximo de gols e assistências
Provável venda de Gonzalo Plata divide torcedores do Flamengo
Atacante equatoriano de 25 anos foi um dos destaques de sua seleção na Copa do Mundo e pode ter a Rússia como seu próximo destino
Tiquinho abre as portas para retorno de Luiz Henrique: 'Está na hora'
Botafogo tem interesse no atacante do Zenit; em 2024, o Pantera foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.