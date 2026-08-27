Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

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João Alexandre Borges
Rio - A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) deu uma advertência de grau mínimo ao Fluminense. O motivo é atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas.
A diretoria não conseguiu acertar os atrasos até o dia 28 de fevereiro deste ano, que era o prazo limite. A informação sobre a advertência foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.
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A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria do Fluminense, que se manifestou: "Conforme notado pela própria ANSREF em sua manifestação, o Fluminense tem feito todos os esforços para adequação às novas diretrizes estabelecidas pelo Fair Play Financeiro. Os problemas apontados já foram endereçados e o clube acompanha atentamente o andamento para conclusão dos casos".
O Fluminense reconheceu a infração na Declaração de Solvência. Isso serviu como atenuante por ser considerada uma autodenúncia.