Bandeira do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/08/2026 22:56 | Atualizado 28/08/2026 15:06

Rio - A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) deu uma advertência de grau mínimo ao Fluminense. O motivo é atraso em pagamento de parcelas de dívidas com outros clubes, empregados e autoridades públicas.

A diretoria não conseguiu acertar os atrasos até o dia 28 de fevereiro deste ano, que era o prazo limite. A informação sobre a advertência foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a assessoria do Fluminense, que se manifestou: "Conforme notado pela própria ANSREF em sua manifestação, o Fluminense tem feito todos os esforços para adequação às novas diretrizes estabelecidas pelo Fair Play Financeiro. Os problemas apontados já foram endereçados e o clube acompanha atentamente o andamento para conclusão dos casos".

O Fluminense reconheceu a infração na Declaração de Solvência. Isso serviu como atenuante por ser considerada uma autodenúncia.