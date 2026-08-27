Fred comanda treino do Fluminense sub-20, no CT em Xerém - Leonardo Brasil / Fluminense

Fred comanda treino do Fluminense sub-20, no CT em XerémLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 27/08/2026 11:24

ex-atacante comanda o Fluminense contra o Bangu do ex-meia, pelo Campeonato Carioca Sub-20, às 10h, em Xerém.

Dois ídolos do Fluminense, Fred e Thiago Neves são amigos, mas estarão de lados opostos no sábado (29). Em início de carreira como técnicos, o, pelo Campeonato Carioca Sub-20,, em Xerém.

Para Fred, a partida será um desafio. Afinal, o Bangu de Thiago Neves fez boa campanha no Torneio OPG, ao chegar à final, inclusive eliminado nos pênaltis o Fluminense após dois empates.



"O Bangu tem feito um trabalho vistoso nas competições este ano. Tem dado bastante dificuldade. Vamos trabalhar bastante para conseguir essa vitória", afirmou o ex-atacante à FluTV.



"Ele vai estar em casa também. Tenho certeza de que vai ser um grande jogo".



O encontro com o ex-companheiro na campanha do título brasileiro de 2012 deixará o duelo mais especial. Mas Fred deu o aviso: "Grande amigo fora, mas vamos tentar pegá-lo".

Como chegam Fluminense e Bangu para o jogo

O Fluminense está em segundo lugar no Campeonato Carioca, com duas vitórias e um empate em três rodadas. Já o Bangu, que disputou apenas duas partidas, busca a primeira vitória para sair do 10º lugar entre 12 participantes.