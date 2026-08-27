Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro Marina Garcia / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O Fluminense não deverá ter mais reforços para a temporada de 2026. O Tricolor que contratou Hulk e Thiago Silva para o segundo semestre não tem planos de incluir mais jogadores no elenco. As informações são do jornalista Gabriel Amaral.
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A possibilidade vinha sendo ventilada desde a lesão de John Kennedy, que precisou passar por uma operação e que só entrará em campo no ano que vem. O jovem é o artilheiro do Fluminense na temporada com 14 gols.
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O entendimento é que o Tricolor já tem um elenco com peças importantes e com condições de brigar pelo título da Libertadores e pelas primeira colocações no Brasileiro. Uma mudança só irá acontecer, caso o Fluminense perca algum jogador.
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Na paralisação para a Copa do Mundo, o Fluminense também acertou a transferência do volante Facundo Bernal para o Real Betis. Não houve reposição para o uruguaio no setor.
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Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro
Marcão vai ter que dar um jeito com o que tem no grupo
Os experientes Thiago Silva e Hulk, que chegaram sem custos de transferência, foram os únicos reforços do Tricolor para o segundo semestre