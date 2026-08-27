Savarino segue sendo um dos artilheiros do Fluminense em 2026 - Lucas Merçon/Fluminense FC

Savarino segue sendo um dos artilheiros do Fluminense em 2026Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/08/2026 13:18





"É uma equipe com ótimos jogadores. Pode jogar qualquer um. Recentemente, eu não estive em dois jogos, mas estou me preparando da melhor maneira sempre. Quero ajudar dentro e fora de campo. Espero estar em um bom nível para ajudar a equipe com o que vem pela frente", disse, ao 'ge'.



Savarino foi peça fundamental no melhor momento do Fluminense no ano, formando dupla com Acosta, se consolidando até hoje como o terceiro maior artilheiro do time em 2026, com seis gols. No entanto, o venezuelano perdeu espaço nas últimas partidas. Rio — O meia-atacante Jefferson Savarino, do Fluminense, que perdeu espaço com a efetivação de Marcão como técnico , garantiu que está se dedicando para dar a volta por cima a receber novas oportunidades como titular. Em entrevista realizada durante evento de um restaurante venezuelano na Zona Sul do Rio, o atleta também comentou a disputa por posição com Soteldo e Kevin Serna."É uma equipe com ótimos jogadores. Pode jogar qualquer um. Recentemente, eu não estive em dois jogos, mas estou me preparando da melhor maneira sempre. Quero ajudar dentro e fora de campo. Espero estar em um bom nível para ajudar a equipe com o que vem pela frente", disse, ao 'ge'.Savarino foi peça fundamental no melhor momento do Fluminense no ano, formando dupla com Acosta, se consolidando até hoje como o terceiro maior artilheiro do time em 2026, com seis gols. No entanto, o venezuelano perdeu espaço nas últimas partidas.

Apesar disso, o atleta elogiou o desempenho da equipe, invicta há três jogos. "A equipe está muito bem, trabalhando muito bem e estamos pensando no que vem adiante. Sei que passamos por um momento complicado, mas acontece com todas as equipes. Agora estamos bem."



O jogador também destacou a importância em ter uma semana livre para se preparar, visando o importante duelo contra o Athletico-PR, neste domingo (30), às 11h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.



"Quando se tem mais dias de treinamento, o treinador pode falar mais com você. Pode falar com os jogadores sobre o que pensa para o jogo, e isso é muito importante para nós. Espero que estes dias nos ajudem a nos prepararmos porque sabemos que será um confronto muito difícil."