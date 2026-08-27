Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Renê volta a sorrir com Marcão e retoma titularidade no Fluminense
Lateral, de 33 anos, começou jogando e atuou 90 minutos nos três jogos em que o treinador comandou a equipe na atual temporada
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