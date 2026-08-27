Renê em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Renê em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/08/2026 20:00

Rio - Com a mudança no comando técnico, o Fluminense vive um momento mais de estabilidade na temporada e isso tem deixado os torcedores felizes. Porém, há um jogador em especial que tem estado mais sorridente com Marcão como treinador. O lateral-esquerdo Renê, de 33 anos, retomou a posição de titular

Durante a atual temporada, Zubeldía vinha alternando entre o veterano e Guilherme Arana, de 29 anos, que foi contratado junto ao Atlético-MG. No total, o concorrente de Renê vinha até jogando mais: 33 jogos contra 28.

Porém, desde a chegada de Marcão, Renê não saiu mais do time titular. Ele começou jogando e atuou os 90 minutos nas vitórias sobre Palmeiras e Remo, pelo Brasileiro, e também no empate, com classificação nos pênaltis contra o Rivadavia na Libertadores.

Na temporada passada, Renê foi titular do Fluminense na maior parte do tempo. Ele entrou em campo em 48 partidas e anotou dois gols. O seu contrato se encerra no fim do ano que vem.