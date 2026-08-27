Fluminense conseguiu dramática classificação em cima do Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense conseguiu dramática classificação em cima do Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/08/2026 16:03 | Atualizado 27/08/2026 16:36

nas terças-feiras dos dias 8 e 15 de setembro, contra o Platense. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (27) a tabela detalhada dos confrontos das quartas de final, inclusive confirmou quais TVs farão a transmissão ao vivo.

O Fluminense definirá seu futuro na Libertadores de 2026 , contra o Platense. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (27) a tabela detalhada dos confrontos das quartas de final, inclusive confirmou quais TVs farão a transmissão ao vivo.

As duas partidas serão às 19h (de Brasília). Por ter campanha pior na fase de grupos, o Tricolor fará o jogo de ida no Maracanã. Já a volta será no Estádio de Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, na Argentina.



Onde assistir a Fluminense x Platense



Ambos os confrontos pelas quartas de final da Libertadores terão transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).



O caminho até a final



Quem vencer entre Fluminense e Platense jogará a semifinal, entre 14 e 22 de outubro, contra o vencedor de Palmeiras x LDU. Os dois jogos entre esses clubes serão nas quartas-feiras dos dias 9 e 16 de setembro, às 19h.



Caso consiga chegar à final, o Tricolor disputará o jogo único, em Montevidéu, no Uruguai, em 28 de novembro. Flamengo, Independiente del Valle, Corinthians ou Estudiantes será o adversário.

Todos os jogos das quartas de final da Libertadores

Ida

8/9 - Fluminense x Platense - 19h, no Maracanã (ESPN e Disney+)



9/9 - Palmeiras x LDU Quito - 19h, no Nubank Parque (Paramount)



9/9 - Estudiantes x Corinthians - 21h30, no UNO Jorge Luis Hirschi (Globo e Paramount)



10/9 - Independiente del Valle x Flamengo - 21h30, no Olímpico Atahualpa (ESPN e Disney+)

Volta

15/9 - Platense x Fluminense - 19h, em Ciudad de Vicente López (ESPN e Disney+)



16/9 - LDU Quito x Palmeiras - 19h, no Rodrigo Paz Delgado (Paramount)



16/9 - Corinthians x Estudiantes - 21h30, na Neo Química Arena (Globo e Paramount)



17/9 - Flamengo x Independiente del Valle - 21h30, no Maracanã (ESPN e Disney+)