O Fluminense definirá seu futuro na Libertadores de 2026 nas terças-feiras dos dias 8 e 15 de setembro, contra o Platense. A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (27) a tabela detalhada dos confrontos das quartas de final, inclusive confirmou quais TVs farão a transmissão ao vivo.
As duas partidas serão às 19h (de Brasília). Por ter campanha pior na fase de grupos, o Tricolor fará o jogo de ida no Maracanã. Já a volta será no Estádio de Ciudad de Vicente López, na província de Buenos Aires, na Argentina.
Ambos os confrontos pelas quartas de final da Libertadores terão transmissão de ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
O caminho até a final
Quem vencer entre Fluminense e Platense jogará a semifinal, entre 14 e 22 de outubro, contra o vencedor de Palmeiras x LDU. Os dois jogos entre esses clubes serão nas quartas-feiras dos dias 9 e 16 de setembro, às 19h.
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