Mário e Matheus erguendo a taça da Copa Libertadores de 2023 - Reprodução/ Instagram @mbittenfluoficial

Mário e Matheus erguendo a taça da Copa Libertadores de 2023Reprodução/ Instagram @mbittenfluoficial

Publicado 27/08/2026 16:56

Rio - O Fluminense não deverá contratar mais reforços para o segundo semestre e a janela de transferência pouco movimentada não agradou os torcedores do clube das Laranjeiras. Nas redes sociais, os tricolores reforçaram a necessidade de reforços para o elenco conquistar títulos em 2026.

Para o segundo semestre, o Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva e a chegada de Hulk. O Tricolor perdeu Facundo Bernal vendido para o Betis e John Kennedy sofreu uma grave lesão no joelho e só voltará a jogar em 2026.

Nas redes sociais, a maioria dos tricolores deixou claro que o elenco do Fluminense precisa de reforços para conseguir buscar os títulos do Brasileiro e da Libertadores.

"É difícil aceitar que o Fluminense não vai contratar ninguém. Pior ainda é ter certeza que essa diretoria acha que esse time tem totais condições de vencer a Libertadores. Enfim, complicado. Gastaram o dinheiro do clube como se fosse nada e agora estamos aí.", comentou um usuário do X, compreendendo a decisão mas criticando a má utilização da verba da equipe.

A torcida também relembrou a meta de vendas do clube no começo do ano. A expectativa era de receber algo entorno de R$ 200 milhões em vendas de jogadores, contudo, até o momento, o Fluminense vendeu apenas o volante, Facundo Bernal por 12 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), e o clube só teve direito a 60% da transação.

"Não tem mais dinheiro. Diretoria nem bateu a meta de vender 200M esse ano (até porque se a base não joga, vai vender quem né ?). Agora é torcer para o Marcão fazer um bom trabalho com o que tem.", disse o torcedor, aceitando a situação atual do clube, de forma realista.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato