Mário e Matheus erguendo a taça da Copa Libertadores de 2023Reprodução/ Instagram @mbittenfluoficial
Torcedores do Fluminense se desesperam com elenco fechado para 2026
Clube carioca não deverá buscar mais contratações para a temporada de 2026; Hulk e Thiago Silva foram anunciados para o segundo semestre
Torcedores do Fluminense se desesperam com elenco fechado para 2026
Clube carioca não deverá buscar mais contratações para a temporada de 2026; Hulk e Thiago Silva foram anunciados para o segundo semestre
Confira datas e horários de Fluminense x Platense pela Libertadores
Tricolor encara mais um argentino na edição de 2026 do torneio continental e, assim como nas oitavas, definirá a vaga fora de casa
Savarino avalia disputa por posição e elogia momento do Fluminense
Meia-atacante venezuelano também comentou sobre duelo contra o Athletico-PR neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro
Fluminense não deverá ter mais reforços na temporada de 2026
Tricolor perdeu John Kennedy por lesão e também acertou a transferência de Beral, mas não devem chegar novos jogadores para os setores
Fred avalia duelo com Thiago Neves em Bangu x Fluminense pelo sub-20
Ex-companheiros no Tricolor são atração à parte em partida pela quarta rodada do Campeonato Carioca de juniores, no sábado, em Xerém
Torcida do Flu critica demora no anúncio de datas da Libertadores
Clube carioca já se manifestou a respeito do assunto, mas segue no aguardo da Conmebol para divulgar os dias e horários das partidas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.