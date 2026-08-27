Cuca em ação pelo Santos diante do Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil - Raul Baretta / Santos FC

Cuca em ação pelo Santos diante do Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do BrasilRaul Baretta / Santos FC

Publicado 27/08/2026 09:17 | Atualizado 27/08/2026 09:19

Técnico do Santos, Cuca explicou a ausência de Neymar na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, quarta-feira (26), no Nubank Parque, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O comandante assumiu a responsabilidade e contou que o craque queria ter entrado em campo. Ele chegou a ser relacionado, mas nem sequer viajou para a partida.

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“A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem. Foi o tal do controle de carga, não poder ter uma sequência de desenvolver o futebol dele jogando aqui, domingo e na quarta, os dois cartões que ele tinha”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Uma série de fatores fez com que tomássemos essa decisão. Ele está isento. Por ele, teria vindo jogar. É uma responsabilidade da comissão técnica”, complementou.



O camisa 10 comentou em uma publicação nas redes sociais e confirmou o que disse o treinador: “Eu estava à disposição. Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos”. “A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem. Foi o tal do controle de carga, não poder ter uma sequência de desenvolver o futebol dele jogando aqui, domingo e na quarta, os dois cartões que ele tinha”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Uma série de fatores fez com que tomássemos essa decisão. Ele está isento. Por ele, teria vindo jogar. É uma responsabilidade da comissão técnica”, complementou.O camisa 10 comentou em uma publicação nas redes sociais e confirmou o que disse o treinador: “Eu estava à disposição. Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos”.