Cuca em ação pelo Santos diante do Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do BrasilRaul Baretta / Santos FC
“A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem. Foi o tal do controle de carga, não poder ter uma sequência de desenvolver o futebol dele jogando aqui, domingo e na quarta, os dois cartões que ele tinha”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.
“Uma série de fatores fez com que tomássemos essa decisão. Ele está isento. Por ele, teria vindo jogar. É uma responsabilidade da comissão técnica”, complementou.
O camisa 10 comentou em uma publicação nas redes sociais e confirmou o que disse o treinador: “Eu estava à disposição. Foi uma decisão da comissão, pela sequência de jogos que temos”.
Com Neymar, o próximo compromisso do Santos será contra o Corinthians, domingo (30). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o duelo de volta com o Palmeiras acontecerá na quarta-feira (2), às 21h30, na Vila Belmiro.
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