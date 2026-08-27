Plata em treino do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 27/08/2026 20:18

Pela equipe, o equatoriano tem 99 jogos, nove gols marcados e deu 11 assistências para seus companheiros. Além disso conquistou: uma Copa Libertadores (2025); um Campeonato Brasileiro (2025); uma Copa do Brasil (2024); uma Supercopa do Brasil (2025); e dois Campeonatos Cariocas (2025, 2026).

"É oficial: José Boto é o pior diretor da história do CRF. Ele está vendendo o Gonzalo Plata, titular, jogador de seleção (...)", disse um usuário da rede social X, com muita revolta por causa da saída iminente do jogador.

Contudo, não são todos os torcedores que tem esse carinho pelo atacante: "Plata virou Messi? Jogador de 100 jogos com 5 gols. Não vou considerar as vezes que foi expulso e prejudicou ou quase prejudicou o clube", rebateu outro internauta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges