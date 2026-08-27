Plata em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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João André Pombo
Rio - Gonzalo Plata, atacante titular do Flamengo, está perto de se transferir para o Dínamo Moscou, da Rússia. Porém, não existe uma opinião unânime dentro da torcida. Enquanto alguns estão criticando muito os dirigentes, outros estão comemorando.
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Pela equipe, o equatoriano tem 99 jogos, nove gols marcados e deu 11 assistências para seus companheiros. Além disso conquistou: uma Copa Libertadores (2025); um Campeonato Brasileiro (2025); uma Copa do Brasil (2024); uma Supercopa do Brasil (2025); e dois Campeonatos Cariocas (2025, 2026).
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"É oficial: José Boto é o pior diretor da história do CRF. Ele está vendendo o Gonzalo Plata, titular, jogador de seleção (...)", disse um usuário da rede social X, com muita revolta por causa da saída iminente do jogador.
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Contudo, não são todos os torcedores que tem esse carinho pelo atacante: "Plata virou Messi? Jogador de 100 jogos com 5 gols. Não vou considerar as vezes que foi expulso e prejudicou ou quase prejudicou o clube", rebateu outro internauta.
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Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @Lucas36152214
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @Ibituruna58
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @Fanaticofla1985
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @solemarcelle
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @Sou_Fla_
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @ColossoRN
Torcedores do Flamengo debatem a possível saída de Gonzalo Plata - Reprodução/X @_erickcrf
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges